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Балет Эйфмана завершил гастроли в Шанхае

Культура
10 сентября, 19:31 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В Китае впервые была представлена постановка "Роден, ее вечный идол"

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Сцена из балета "Анна Каренина", архив

Сцена из балета "Анна Каренина", архив

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ШАНХАЙ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана завершил гастроли в Шанхае, впервые представив китайской публике свою постановку "Роден, ее вечный идол". Нынешние гастроли коллектива в КНР начались 7 сентября с показа в Центре восточного искусства в Шанхае именно этого спектакля. 8 сентября труппа еще два раза выходила на сцену с этой постановкой.

В программу шанхайского этапа гастролей балета была включена также постановка Бориса Эйфмана по роману Льва Николаевича Толстова "Анна Каренина", с которой коллектив выступал как в Шанхае, так и в Пекине в 2015 году. "Китайская публика с большим воодушевлением встречает искусство театра может быть именно за то, что художественный язык Бориса Эйфмана по-настоящему способен заставить сопереживать сценическому действию. Это классический балет, современный балетный репертуар и авторский театр, который представляет соединение пластического языка и очень интересной хореографии с психологическим переживанием, с традициями русского психологического театра", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по гастрольной деятельности театра Герман Гуреев, выразив надежду на то, что театр будет регулярно приезжать в Китай.

"Аудитория действительно, кажется, полюбила нас, и мы уже получили приглашение приехать снова в Шанхай. В этом сезоне труппа вновь появится в Китае. Мы приглашены на Пекинский танцевальный фестиваль в январе, где покажем балет "По ту сторону греха", который Борис Эйфман поставил по мотивам романа Достоевского "Братья Карамазовы". И это, наверное, не случайно, поскольку китайская аудитория особое внимание уделяет тем произведениям, которые связаны с классическими произведениями русской литературы", - отметил Гуреев.

Высокий уровень организации гастролей

В беседе с ТАСС ведущий солист театра, заслуженный артист России Олег Габышев поделился своими впечатлениями от гастролей, отметив высокий уровень их организации. "Нам еще предстоит, можно так сказать, пиковый этап этих гастролей, потому что, естественно, столичные театры - это самые ответственные выступления, но, судя по шанхайском публике, видно, что это люди знающие и разбирающиеся не только в классической, но и в современной хореографии. Нам, конечно, приятно, что наш язык очень понятен. Балетный язык - он международный и межнациональный, в отличие от драматического театра", - сказал Габышев, выразив мнение, что это относится и к языку балета Эйфмана, который естественен, органичен и понятен любой другой национальной аудитории.

Привезенная впервые в Китай балетом Эйфмана постановка "Роден, ее вечный идол", которая посвящена судьбе и творчеству скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель, с большим успехом уже проходила на ведущих театральных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Парижа, Лондона, Берлина, Вены, Мадрида, Будапешта и других городов мира. Премьера спектакля состоялась в 2011 году.

После Шанхая труппа отправится в Пекин, где пробудет до 16 сентября. Пекинским зрителям также будет представлен "Роден, ее вечный идол" и "Анна Каренина".

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