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Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем

Культура
11 сентября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Президент России подарил артисту картину "Шахтерская песня"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в Кремле народного артиста СССР, первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона, которому в понедельник исполнилось 80 лет.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства "тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину "Шахтерская песня" живописца Александра Зеленского". "Встреча с Иосифом Кобзоном и Нинель Кобзон [супруга певца] прошла в неформальной обстановке за чаем", - говорится в сообщении.

Ранее президент подписал указ о награждении Иосифа Кобзона знаком отличия "За благодеяние". Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.

Из биографии артиста

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в небольшом украинском городке Часов Яр Донецкой области. На его родине в Донбассе ему установили бронзовый бюст работы скульптора Александра Рукавишникова. Несмотря на сильно осложнившиеся отношения между Украиной и Россией, Кобзон не прерывает связей с родиной. В ближайшее время собирается в десятый раз посетить Донбасс, где помогает местным учреждениям культуры, привозит туда гуманитарную помощь и музыкальные фестивали.

Кобзон является почетным гражданином десятков городов, в том числе Москвы и Донецка, награжден более чем 40 медалями и орденами и удостоен звания Героя Труда РФ.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Путин, Владимир Владимирович
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