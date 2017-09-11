Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла (МТМ) 28 сентября откроется в бывшем театре "Россия" на Пушкинской площади после реконструкции, которая вернула облик 1961 года, когда это здание было построено. Об этом в понедельник на сборе труппы сообщил журналистам художественный руководитель театра МТМ Михаил Швыдкой.

В июле этого года Театр мюзикла завершил шестой сезон в ДК им. Горбунова и переехал в театр "Россия".

"Я думаю, что зрители, когда придут на открытие театра, увидят совершенно другой образ кинотеатра "Россия". Мы убрали все темные ткани, вернулись к тому образу здания, который был в 1961 году. Поэтому я думаю, мы ничего не нарушили, а вернули ему первозданную красоту, отполировали все мраморные полы, которые не полировали с 1961 года. Нам пришлось проделать большую работу", - рассказал Швыдкой. Он напмнил, что здание взято в аренду на 5 лет.

Главный инженер Театра мюзикла Алексей Кугаколов сообщил журналистам, что начались ремонтные работы 1 июля. "За эти сроки мы много сделали. Все будет в светлых тонах, все мраморные плиты, которые исторически были на половом покрытии, были реставрированы - это порядка 450 м2. Перила, поручни - все будет в стекле, все будет объемно, красиво и воздушно", - сказал он.

"Театр будет вмещать 1674 посадочных места. 28 [сентября] мы откроемся на премьеру", - сообщил Кугаколов.

Он отметил, что самую большую сложность при реставрации вызвала вентиляция. "Приток воздуха, который обогревал зал, шел сверху, и обмен воздухом по всему объему зала не происходил, на балконе зрителям было тепло, в партере они мерзли. Сейчас эта вентиляция вся доработана, система вытяжная вошла в задние карманы зала, весь воздухообмен соответствует нормам", - пояснил Кугаколов.

Планы на новый сезон

"Мы начинаем работать, начинаем наш сезон. Мы начинаем с "Принцессы цирка" 28 сентября, будем играть ее до начала ноября. С 15 ноября мы сыграем "Преступление и наказание", дальше снова "Принцесса цирка", а в последнюю декаду января мы начнем спектакль "Всё о Золушке". Эти три спектакля станут в этом сезоне основными", - рассказал Швыдкой.

Кроме того, театр планирует ставить новый детский спектакль по книге "Алиса в стране чудес" - "Чудеса и куролесы". "Это будет совершенно новая работа, все будет сделано заново. Это должен быть красивый детский праздничный спектакль. Работа должна появиться к рождественским каникулам, к концу декабря", - отметил худрук.

Швыдкой также сообщил о намеченных на следующий год гастролях в Японию. "В мае мы отправим декорации принцессы на гастроли в Японию. Японские гастроли начнутся 24 августа и будут длиться до 10 сентября. Мы должны будем сыграть 21 спектакль", - сообщил Швыдкой. Он подчеркнул, что следующий сезон закончится раньше обычного - в начале июля.

Говоря о дальнейших планах театра, Швыдкой рассказал, что с января начнутся репетиции спектакля "Жизнь прекрасна" в новой редакции. По его словам, некоторые детали прошлой версии будут переняты, но сама постановка будет новой. "Мы заново все выстроим, и это будет совершенно другой спектакль", - сообщил он.

"Мы сейчас работаем над большим мюзиклом о телевидении. Он почти сложен. Выпускаться будем, наверное, уже в 2019 году", - рассказал Швыдкой. - Параллельно хотим начать студийную работу, это молодая режиссура, молодые артистки, а также будем разговаривать о ночной цирковой программе, которая будет выходить после того, как мы будем играть спектакли - с 11 вечера до часу ночи мы тоже хотим этот зал тоже каким-то образом использовать".