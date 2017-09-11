Фестиваль танца и музыки в Таиланде открылся премьерой балета уральского театра

БАНГКОК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Бангкокский международный фестиваль танца и музыки открылся в понедельник в столице Таиланда балетом "Катя и принц Сиама" в исполнении артистов Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета.

Фестиваль, который проходит в Бангкоке в 19-й раз, давно приобрел славу одного из главных событий в культурной жизни Таиланда. Премьера собрала полный зал. Среди зрителей были члены королевской семьи, российские и иностранные дипломаты, а также известные таиландские деятели культуры и искусства.

"Я выбрал именно этот балет [для открытия фестиваля], поскольку он рассказывает тайско-русскую историю и как нельзя лучше демонстрирует глубину связей между нашими народами, - рассказал ТАСС организатор фестиваля, продюсер Джаспал Сингх Уберой. - К тому же в этом году исполнилось 120 лет с момента установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией, так что мы сделали подходящий выбор, чтобы подчеркнуть наши прочные связи".

Уральская премьера

Для Таиланда уральская версия двухактного балета "Катя и принц Сиама" - это премьера, даже несмотря на то, что впервые постановка на музыку главного дирижера президентского оркестра РФ Павла Овсянникова была представлена именно в Бангкоке. В декабре 2003 года таиландская публика рукоплескала артистам "Кремлевского балета" под руководством Народного артиста России Андрея Петрова. Впоследствии эту постановку нигде кроме столицы Таиланда так и не увидели, а екатеринбургский театр решился на собственное прочтение балета лишь в 2011 году.

Как рассказал ТАСС директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин, постановка "Катя и принц Сиама" - один из заказов таиландского продюсера Джаспала Сингха Убероя. Тем не менее, ее путь к зрителям королевства улыбок оказался достаточно долгим. "Если я не ошибаюсь, этот балет был на сцене уже более 50 раз, но за шесть лет, которые существует постановка, в Таиланд мы ее привезли впервые. Конечно, очень хотелось показать балет в Бангкоке, но все время что- то мешало", - рассказал Шишкин.

В свою очередь посол России в Таиланде Кирилл Барский считает весьма символичным, что балет "Катя и принц Сиама" жители Таиланда увидят в год 120-летия установления дипломатических отношений между странами, поскольку над постановкой работали и таиландские хореографы. "Несколько лет назад по просьбе руководства театра Екатеринбург посетила госпожа Танпуин Ворапон Прамот, известный таиландский балетмейстер, сама в прошлом балерина и жена члена Тайного совета при короле Таиланда, знаменитого скрипача Усни Прамота. Она помогла российским танцовщикам и балеринам освоить технику тайского танца, научила их, как правильно выполнять ритуальные поклоны, двигаться в присутствии королевских особ", - сообщил ТАСС Барский.

Неоклассика и народные танцы

Одним из зрителей на открытии фестиваля стала издатель и писательница Нариса Чакрабон, по одноименной книге которой и был поставлен балет "Катя и принц Сиама". "Мне очень нравится этот балет, поскольку постановщику и хореографу удалось передать ощущение настоящего Сиама, - рассказала писательница. - Также прекрасно проиллюстрирована сама суть любовной истории и ее печальное окончание".

Постановка "Катя и принц Сиама" стала смешением балетной неоклассики и тайских народных танцев. Она рассказывает реальную историю сиамского принца Чакрабона, которого отец, король Чулалонгкорн, отправил на учебу в Санкт-Петербург 1898 году. Через восемь лет из Петербурга в Бангкок принц вернулся не один, а с молодой супругой, дочерью судьи из Луцка Екатериной Десницкой. По пути они тайно обвенчались по православному обычаю в одной из церквей Константинополя.

Катя и Чакрабон вместе пережили немало испытаний, однако брак им так и не удалось сохранить. В то время пока Десницкая путешествовала по Японии и Канаде, принц увлекся своей юной кузиной Чавалит - королевские браки в Сиаме тогда были полигамными, а связь с кровными родственниками не считалась зазорной. Не захотел он расставаться с новой пассией и после возвращения законной супруги.

Продолжение "Русских сезонов"

Кроме двухактного балета "Катя и принц Сиама" в Бангкоке екатеринбургский театр также покажет свою постановку "Золушка" на музыку Сергея Прокофьева. Далее "русские сезоны" в Таиланде продолжит Башкирский государственный театр оперы и балета со спектаклями "Корсар" и "Спартак" в постановке Юрия Григоровича.

Впервые Бангкокский фестиваль танца и музыки прошел в Таиланде в 1999 году в честь ныне покойного короля Таиланда Пумипона Адульядета. Фестиваль проходит под патронатом старшей дочери монарха - принцессы Сириндон, которая обычно лично принимает участие в отборе артистов для шоу, а также посещает многие выступления. В этом году культурный смотр продлится с 11 сентября по 19 октября и объединит артистов из России, Германии, Дании, Испании, США, КНР, Литвы и Франции.