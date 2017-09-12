Театр имени Моссовета открывает юбилейный, 95-й сезон

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Моссовета открывает во вторник 95-й сезон. Предстоящий творческий год пройдет в основном под знаком классики, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Предыдущий сезон Театра имени Моссовета можно назвать тургеневским, отметила собеседница агентства. Театр выпустил две премьеры по произведениям классика: на основной сцене Юрий Еремин поставил спектакль "Baden-Баден" по роману "Дым", а молодой режиссер Иван Орлов на сцене "Под крышей" - "Месяц в деревне", выдвинутый на премию "Звезда театрала" за 2017 год.
Кроме того, в прошлом сезоне этой награды в номинации "Лучший режиссер" был удостоен Андрей Кончаловский за постановку в Театре имени Моссовета чеховского "Вишневого сада".
"Сегодня, 12 сентября, в столичной мэрии состоится вручение премии города Москвы в области литературы и искусства создателям спектакля по пьесе Островского "Не все коту масленица". Ее лауреатами стали режиссер Виктор Шамиров и актеры-моссоветовцы Нина Дробышева, Евгений Стеблов, Елена Валюшкина, Станислав Бондаренко", - добавили в пресс-службе театра.
Начало юбилейного сезона также посвящено русской классике. Первой премьерой, объявленной на 30 сентября, будет спектакль Юрия Еремина "Идиот" по одноименному роману Достоевского, к творчеству которого режиссер обращается на протяжении всей своей творческой жизни, проинформировали в Театре имени Моссовета.
Как всегда, у Еремина репетируют два равноценных состава. В главных ролях: Антон Аносов и Дмитрий Подадаев - князь Мышкин, Екатерина Гусева и Юлия Хлынина - Настасья Филипповна, Захар Комлев и Владимир Андриянов - Парфен Рогожин, Анна Михайловская и Анастасия Пронина - Аглая Епанчина, Анатолий Васильев и Александр Бобровский - генерал Епанчин, Галина Дашевская и Нэлли Пшенная - генеральша Епанчина, Геннадий Коротков и Дмитрий Журавлев - Тоцкий, Нил Кропалов и Антон Поспелов - Ганя Иволгин. Оформил спектакль сам Юрий Еремин, выступающий также и как автор пьесы. Художником по костюмам стала Виктория Севрюкова.
Сергей Виноградов репетирует горьковскую "Вассу Железнову" с Валентиной Талызиной в заглавной роли. Премьера спектакля состоится в декабре на сцене "Под крышей".
Запланирована также постановка спектакля "Путешествие с тетушкой" по мотивам одноименного романа Грэма Грина, где главную роль исполнит Ольга Остроумова. Над инсценировкой работает Михаил Левитин-младший, который станет и режиссером спектакля.
В числе других проектов в Театре Моссовета назвали предстоящую работу Сергея Юрского, который должен приступить к постановке новой пьесы Игоря Вацетиса.
Кроме того, в ближайших планах театра работа над спектаклем "Великодушный рогоносец" Фернана Кроммелинка с Павлом Деревянко в главной роли (режиссер - Нина Чусова), а также спектакль Виктора Шамирова с Александром Домогаровым в главной роли (название уточняется).
Предполагается, что в 2018 году Андрей Кончаловский обратится к одной из шекспировских пьес, название которой пока тоже не определено.
В новом сезоне театр не забудет и о своей "молодежной программе", в рамках которой режиссер Илья Носаченко начнет работу над экспериментальным проектом "Туман" по роману испанского писателя и философа Микеле Унамуно.