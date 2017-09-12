Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная юбилею Иосифа Кобзона

Культура
12 сентября, 12:07 UTC+3

На мероприятии артист также представит свою книгу воспоминаний "Я сам себе друзья"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

© Михаил Почуев/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 80-летию Иосифа Кобзона и предстоящему концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца 20 сентября.

О творческом пути, чувстве патриотизма, сохранении лучших традиций русской песенной культуры и подготовке к юбилейному концерту расскажет народный артист СССР Иосиф Кобзон. Также в рамках встречи автор представит книгу воспоминаний "Я сам себе судья", экземпляр которой получат участники пресс-конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама