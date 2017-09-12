Пресс-конференция, посвященная юбилею Иосифа Кобзона

Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минутОбщество 12 сентября, 13:37
Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 80-летию Иосифа Кобзона и предстоящему концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца 20 сентября.
О творческом пути, чувстве патриотизма, сохранении лучших традиций русской песенной культуры и подготовке к юбилейному концерту расскажет народный артист СССР Иосиф Кобзон. Также в рамках встречи автор представит книгу воспоминаний "Я сам себе судья", экземпляр которой получат участники пресс-конференции.