Пресс-конференция, посвященная юбилею Иосифа Кобзона

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 80-летию Иосифа Кобзона и предстоящему концерту на сцене Государственного Кремлевского дворца 20 сентября.

О творческом пути, чувстве патриотизма, сохранении лучших традиций русской песенной культуры и подготовке к юбилейному концерту расскажет народный артист СССР Иосиф Кобзон. Также в рамках встречи автор представит книгу воспоминаний "Я сам себе судья", экземпляр которой получат участники пресс-конференции.