"РОСИЗО" реализует программу поддержки современного искусства в регионах РФ в 2018 году

Anton Elfilter/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" в 2018 году начнет масштабную программу поддержки современного искусства в регионах РФ. В планах создание арт-резиденций, проведение конкурсов, учреждение грантов, сообщил во вторник журналистам директор "РОСИЗО" Сергей Перов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"В 2016 году ГЦСИ [Государственный центр современного искусства] был присоединен к "РОСИЗО", и мы сейчас переосмысливаем в целом деятельность нашей организации, в том числе благодаря коллегам из уральского филиала, благодаря проекту Уральской индустриальной биеннале. Мы полностью свою деятельность будем переориентировать на поддержку регионов, поэтому проекты на 2018 год - это в основном региональные программы", - сказал Перов.

Он отметил, что презентация регионального проекта состоится в рамках четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая стартует 14 сентября.

"Именно уральская биеннале вдохновила нас на пересмотр работы музейно-выставочного объединения. Мы надеемся, что дотянемся до самых удаленных уголков нашей страны, надеемся на поддержку местных властей по всей России. <…> Не хотелось бы ограничиваться общением с художниками, кураторами только в рамках биеннальных проектов, поэтому мы приняли решение, что новаторский опыт Урала, опыт арт-резиденций будем тиражировать во всем городам присутствия филиалов "РОСИЗО". Это значит что мы будем круглогодично работать с художниками, проводить конкурсы, выращивать, сопровождать, будем учреждать гранты, помогать не только в рамках образовательных проектов, экспозиционными пространствами, будем поддерживать художников материально", - отметил Перов.

По его словам, Уральская индустриальная биеннале в 2019 году выйдет на федеральный уровень. "Мы выводим проект Уральской индустриальной биеннале на федеральный уровень, это будет общий федеральный проект. База будет здесь, мы будем начинать из Екатеринбурга, а дальше этот позитивный опыт будем тиражировать по всей стране. Через два года мы рады будем сообщить об этом проекте как о федеральном", - добавил Перов.

Уральская биеннале

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует уральский филиал "РОСИЗО" ГЦСИ с 2010 года. Четвертая биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность", география проекта охватывает 27 городов. Куратором основного проекта стал Жоан Рибас, который также является главным куратором музея современного искусства Серралвеш города Порту (Португалия).

За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран, 60 исследователей современной культуры и истории, а также 14 заводов Екатеринбурга и Свердловской области. Комиссаром уральской биеннале является Алиса Прудникова.

История музейно-выставочного центра "РОСИЗО" ведется с 1959 года, когда при Минкультуры РСФСР была учреждена дирекция художественных фондов, с 1977 по 1994 год существовал центр "Росизопропаганда", занимавшийся организацией выставок и комплектацией музейных фонов произведениями искусства. С 2010 года работает в статусе музея. В мае 2016 года стало известно о реорганизации "РОСИЗО", в структуру которого теперь входит Государственный центр современного искусства.