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Скончался основатель Королевской шекспировской компании Питер Холл

Культура
12 сентября, 16:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, сентября. /ТАСС

Последней работой режиссера стала "Двенадцатая ночь" Шекспира, поставленная на сцене Королевского национального театра в 2011 году

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Питер Холл

Питер Холл

© AP Photo/David Zalubowski

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Известный театральный режиссер Питер Холл - основатель Королевской шекспировской компании, выпускающей театральные постановки в Великобритании и по всему миру, - скончался на 87-м году жизни в госпитале Университетского колледжа Лондона. Об этом во вторник сообщил на своем сайте Королевский национальный театр, директором которого Холл был в 1973-1988 годах.

"Национальный театр с глубокой печалью должен объявить о кончине своего бывшего директора Питера Холла, одной из великих фигур в истории британского театра. Сэр Питер умер 11 сентября в возрасте 86 лет, находясь в окружении своей семьи", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что Холл был "признанным во всем мире режиссером-постановщиком и театральным импресарио, чье влияние на творческую жизнь Великобритании ХХ века было беспрецедентным".

В 1960 году на основе Шекспировского мемориального театра в городе Стратфорд-апон-Эйвон 29-летний Холл основал Королевскую шекспировскую компанию, которую возглавлял в течение восьми лет. За те 15 лет, пока Холл руководил Королевским национальным театром, ему удалось передислоцировать знаменитый коллектив в специально построенный новый сценический комплекс на берегу Темзы. После ухода из этого театра Холл основал собственную компанию, но продолжал осуществлять постановки на ведущих сценах планеты.

Театральная карьера режиссера началась с англоязычной постановки знаменитой пьесы Сэмюэла Беккета "В ожидании Годо". Он также был автором премьерных театральных спектаклей по нескольким произведениям Гарольда Пинтера, в том числе по таким пьесам, как "Возвращение домой", "На безлюдье" и "Предательство". На Байройтском оперном фестивале, приуроченном к 100-летнему юбилею Рихарда Вагнера, Холл осуществил постановку полного цикла "Кольца Нибелунга", состоящего из четырех опер.

Последней работой режиссера стала "Двенадцатая ночь" Шекспира, поставленная на сцене Королевского национального театра в 2011 году. В том же году у Холла была диагностирована деменция, что вынудило его отойти от активной общественной деятельности.

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