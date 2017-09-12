Графические работы Александра Лабаса покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выставка цикла графических и живописных работ советского художника-авангардиста Александра Лабаса "Октябрь" откроется 1 октября в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ). Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"Работы этой серии всегда участвуют в крупных российских и зарубежных выставках на тему 1920-х-1930-х годов. "Матрос", "У стен Кремля", "Ночью в октябре", "Утро после боя" - эти и другие шедевры из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского музея и Лабас-фонда будут представлены в ИРРИ", - отметили организаторы.

Также посетители выставки смогут увидеть "Автопортрет на фоне картины "Октябрь 1928 год", которая впервые покинет фонд Костромского художественного музея. В состав выставки войдут архивные фотографии 1917-1923 годов из коллекции Мультимедиа Арт Музея, запечатлевшие события революции на фотопленку, среди них: "Начало восстания на Тверской улице", "Баррикады на Арбатской площади в октябрьские дни 1917 года", "Выступление Владимира Ленина на Красной площади". Кроме того, впервые зрителям будут представлены документальные материалы, в том числе и личное дело Александра Лабаса из Государственного военного архива.

Всего в экспозиции будут представлены около 50 графических и живописных работ.

1 октября вход на выставку будет бесплатным. Экспозицию можно посетить до 10 декабря 2017 года.