Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет в новом сезоне оперу Вано Мурадели "Октябрь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Опера Вано Мурадели "Октябрь" (1961) пополнит репертуар театра "Санктъ-Петербургъ Опера", который открывает в среду 31-й сезон в Петербурге. Об этом сообщил на пресс-конференции художественный руководитель труппы, народный артист России Юрий Александров.

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"Мы дали этому спектаклю название "Октябрь-17" и посвящаем его 100-летию Октябрьской революции", - сказал режиссер, пригласивший к участию в проекте студентов Российского государственного института сценических искусств.

В этой экспериментальной музыкально-драматической постановке музыка Вано Мурадели будет соседствовать со стихами поэтов Серебряного века - Александра Блока, Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой. Сама премьера будет показана на сцене Учебного театра на Моховой, где нечасто звучат оперные голоса. Премьера намечена на 7 ноября.

По мнению Александрова, сегодня необходимо активнее приобщать молодое поколение к отечественной истории. С этой целью он ранее поставил со своей труппой оперу-митинг "Крым" (по мотивам оперы "Севастопольцы" Мариана Коваля) и "Молодая гвардия" Юлия Мейтуса. Все три постановки по замыслу режиссера складываются в исторический цикл на основе произведений советских композиторов.

В новом сезоне театр планирует в третий раз провести Международный фестиваль камерной оперы, на котором в прошлый раз выступила варшавская труппа. Александров поставит на сцене Варшавской камерной оперы "Похищение из сераля" Вольфганга Амадея Моцарта. Этот же шедевр он поставит и на сцене своего театра. Следующим этапом станет обмен солистами.

В октябре петербургская труппа покажет свои лучшие спектакли на трех сценах Москвы.

"Новым гастрольным адресом станет для нас Архангельск, который предложил нам ежегодно проводить в феврале фестиваль нашего театра", - сказал Александров. В программу первого такого фестиваля режиссер намерен включить три спектакля, которые уже обрели большой зрительский успех, - "Евгений Онегин", Риголетто" и "Севильский цирюльник".