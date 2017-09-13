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"РОСИЗО" и брюссельский центр "Bozar" запустят в России проект по современному искусству

Культура
13 сентября, 14:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС

Руководитель дирекции по региональному развитию "РОСИЗО" Алиса Прудникова отметила, что этот проект должен будет "сшить" искусство России в единое поле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" совместно с центром изобразительных искусств "Bozar" (Брюссель) и благотворительным фондом Владимира Потанина запустят пятилетний проект в области современного искусства в регионах РФ под рабочим названием "Немосква". Его презентация состоялась в среду в Екатеринбурге на симпозиуме в преддверии IV Уральской индустриальной биеннале, передает корреспондент ТАСС.

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"Наша инициатива - пятилетний проект под рабочим названием "Немосква", это не против чего-то, а просто вне границ центра. У нас есть партнеры, которые разделяют наши цели и задачи, интерес к региональной экспансии - это центр искусств "Bozar" в Брюсселе и Благотворительный фонд Владимира Потанина. В нашем расписании уже есть конкретная выставка в "Bozar" в 2019 году, мы хотим дальше этот проект показывать в Москве и странах СНГ в течение 2020-2021 гг.", - сказала руководитель дирекции по региональному развитию "РОСИЗО", комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

По ее словам, филиалы Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе "РОСИЗО" есть в девяти регионах России, "но важно сделать эту сеть работающей". "Филиалы ГЦСИ в составе "РОСИЗО" - это самая правильная организация, которая должна взять на себя ответственность за то, чтобы "сшить" искусство всей страны в единое поле. <...> Сейчас же сеть есть, а взаимодействия нет", - отметила Прудникова.

Она уточнила ТАСС, что первым этапом проекта станет путешествие на поезде из Москвы во Владивосток в сентябре 2018 года. "Это будет не по традиционной Транссибирской магистрали, а более вариативный маршрут, потому что нам надо будет захватить больше городов. Мы ведем переговоры с РЖД об отдельном прицепном составе из пяти вагонов. Поезд - это наш исследовательский инструмент, полтора месяца мы будем ехать, на сутки-двое будем выходить в городах, скорее всего, создавать выставки на вокзалах, попутчики будут постоянно меняться", - пояснила собеседница агентства.

Гендиректор "Росизо" Сергей Перов добавил, что "творческое наполнение проекта останется за регионами". "Это сложный проект через всю страну, он тянет за собой большое количество средств, но ничего подобного сейчас не существует, и запрос на него очень большой. Мы готовы модерировать эту историю, готовы сопровождать организационно и финансово, договариваться с региональными партнерами", - сказал он в ходе дискуссии.

Мнение партнеров

Центр изобразительных искусств "Bozar" планирует благодаря проекту познакомиться "со сложным культурным ландшафтом России". "Взаимодействие с разными институциями и разными авторами из России давно является приоритетом "Bozar", но мы также понимаем, что культурный ландшафт России гораздо более сложный. Одна из наших внутренних целей - выйти за пределы Садового кольца, за пределы традиционных культурных центров, которые известны в Европе", - сообщила глава отдела Восточной Европы и России центра "Bozar" Дарья Бочарникова.

По словам гендиректора фонда Потанина Оксаны Орачевой, проект "Немосква" важен, так как "объединит людей вокруг современного искусства, профессионалов по всей стране". "Культурные центры существуют не только в столице, к чему мы все привыкли, но и в каждом регионе, главное - помочь им развиваться", - пояснила она.

Директор музейного центра "Площадь мира" из Красноярска Мария Букова считает, что проект поможет продвижению молодых художников из регионов. "Немосква" - это возможность начать работать так же, как мы и работали, но не в одиночку. Наша задача - постоянно создавать условия для того, чтобы молодые художники появлялись", - сказала она.

Уральская биеннале

Уральская индустриальная биеннале - один из крупнейших в России международных проектов в области современного искусства, который организует ГЦСИ с 2010 года. Биеннале использует искусство как актуальный ресурс и делает индустриальную специфику Урала постоянной темой культурного проекта.

Anton Elfilter/ТАСС

Четвертая биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность". География проекта охватывает 27 городов, свыше 70 художников из 23 стран. Куратором основного проекта стал Жоан Рибас, который также является главным куратором музея современного искусства Серралвеш города Порту (Португалия). Экспозиция основного проекта представлена на площади более 6,5 тыс. кв. м в бывшем здании Уральского приборостроительного завода, который планируют снести после завершения мероприятия.

За годы работы в биеннале приняли участие более 300 художников из 70 стран, 60 исследователей современной культуры и истории, а также 14 заводов Екатеринбурга и Свердловской области.

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