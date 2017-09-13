Конкурс молодых исполнителей в рамках фестиваля Усадьба Jazz открылся в горах Сочи

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СОЧИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более 50 молодых исполнителей джаза принимают участие в международном фестивале Усадьба Jazz, открывающемся в среду в горах под Сочи. Об этом сообщил в среду исполнительный директор фестиваля Святослав Трякин.
"Более 50 исполнителей в номинациях "Вокал", "Уникум" и "Группы" получили возможность показать свое мастерство профессиональному жюри. Они также выступят перед зрителями фестиваля", - сказал Трякин.
Кроме конкурсных прослушиваний, участников сочинского проекта Усадьба Jazz ждут круглые столы, посвященные специфике работы концертных агентств, а также мастер-классы от известных джазовых музыкантов.
Обладателя Гран-при назовут 15 сентября, специальным призом победителю конкурсной программы станет контракт на выпуск альбома со звукозаписывающей компанией Universal Music Group.
Хедлайнером церемонии закрытия уже второго по счету джазового фестиваля в горах Красной Поляны станет оперная певица Нино Катамадзе, а также финалистка шоу "Голос" Арцвик и группа из Великобритании Ezra Collective.
Усадьба Jazz - масштабный джазовый фестиваль, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Воронеже, Казани и Сочи. На его сценах выступали известные зарубежные и российские исполнители - более тысячи музыкантов со всего мира.