Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко откроет 99-й сезон оперой и балетом

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) открывает предъюбилейный, 99-й по счету, сезон: 15 и 16 сентября будет представлена опера Чайковского "Пиковая дама", а на 17 и 18 сентября объявлен показ балета Кристиана Шпука "Анна Каренина".

В четверг в МАМТ пройдет традиционный после летнего "антракта" сбор труппы, где главными спикерами выступят генеральный директор театра Антон Гетьман, художественный руководитель оперной труппы Александр Титель и художественный руководитель балета Лоран Илер. Также будут подведены итоги зрительского голосования, определявшего самых успешных солистов оперы и балета прошедшего сезона. Своих фаворитов назовет и Общество друзей оперы Музыкального театра, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.

"Что касается планов коллектива на предстоящий творческий год, то они были оглашены еще в апреле и с тех пор не претерпели никаких изменений", - заверила Горбунова.

В опере

По ее словам, список премьер нового сезона откроется 7 октября оперой Сергея Прокофьева "Обручение в монастыре". В 2000 году этот спектакль уже был поставлен в МАМТ, теперь будет представлена его новая редакция. Дирижером возобновления выступит знаменитый маэстро Александр Лазарев. Режиссеры-постановщики - Александр Титель и Людмила Налетова, сценограф и художник по костюмам - Владимир Арефьев.

Затем несколько измененный творческий коллектив в составе режиссера Александра Тителя, художника Владимира Арефьева и дирижера Евгения Бражника осуществит постановку оперы Леоша Яначека "Енуфа", премьера которой состоится уже 28 февраля 2018 года.

На 17 мая на Малой сцене намечен показ оратории Генделя "Триумф времени и бесчувствия", которая впервые ставится в России. Режиссером спектакля станет Константин Богомолов.

Завершит парад оперных премьер 20 июня "Макбет" Джузеппе Верди. Эту постановку осуществит драматический режиссер Кама Гинкас.

В балете

"В планах балетной труппы МАМТ значатся восемь новых названий", - отметила пресс-атташе. Так, 25 ноября программа вечера балета объединит сразу три российские премьеры. Это - "Ореол" в хореографии Пола Тейлора, "Онис" Жака Гарнье и "Тюль" Александра Экмана. К ним добавится "Серенада" Джорджа Баланчина - этот балет впервые будет исполнен артистами МАМТ.

Следующий вечер балетных премьер состоится 5 апреля. Он включит "Одинокого Джорджа" в хореографии Марка Геке и "Минус 16" Охада Нахарина, которые в России будут поставлены впервые. К ним добавится возобновленный "Призрачный бал" Дмитрия Брянцева - известного хореографа, который многие годы возглавлял балетную труппу Театра Станиславского и Немировича-Данченко, напомнила Горбунова.

А ровно через три месяца - 5 июля - на основной сцене МАМТ представят "Дон Кихота" в хореографической редакции Рудольфа Нуреева. "В этой редакции знаменитый балет никогда не ставили в России", - подчеркнула пресс-атташе МАМТ.

Специальные события

В числе специальных событий заявлены два популярных фестиваля: "DanceInversion" и "Context. Диана Вишнева". Первый смотр пройдет в сентябре, а второй - в ноябре на Основной сцене театра. Затем в феврале 2018 года эти подмостки будут предоставлены Международному фестивалю вокальной музыки "Опера априори".

Событием обещает стать вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, который состоится в апреле 2018 года. В его программе примут участие Балетная школа Парижской национальной оперы, Московская государственная академия хореографии, а также хозяева - Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, заключила пресс-атташе МАМТ.