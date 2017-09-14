Театр на Таганке выступит на родине Юрия Любимова в Ярославле

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский театр на Таганке выступит на родине своего основателя Юрия Любимова (1917-2014) в Ярославле, где с 14 по 24 сентября пройдет XVIII Международный Волковский фестиваль, в котором примут участие ведущие театральные коллективы России и зарубежья.

"Театру на Таганке выпала честь открыть в четверг престижный смотр показом легендарного любимовского спектакля "Добрый человек из Сезуана", - сообщила ТАСС директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Она напомнила, что Любимов родился в Ярославле 30 сентября 1917 года. "Символично, что накануне 100-летия со дня рождения Юрия Петровича Любимова созданный им театр выступит в его родном городе, где откроет Волковский фестиваль. И откроет его знаковым для себя спектаклем "Добрый человек из Сезуана", положившим начало творческого пути Театра на Таганке в 1964 году", - отметила Апексимова.

Кроме Театра на Таганке, участие в фестивале примут 10 театральных коллективов. Вологодский областной театр для детей и молодежи представит спектакль "Утиная охота" по пьесе Вампилова. Театр.doc покажет постановку "Неявные воздействия". Российский центр духовой музыки едет на фестиваль с музыкальным концертом.

Фестивальную программу продолжит Московский драматический театр им. Пушкина показом спектакля "Дом, который построил Свифт". В дальнейшей афише смотра значатся Плевненский драматическо-кукольный театр имени Ивана Радоева (Болгария), Театр-Театр (Пермь), Тверской театр юного зрителя, Театр Камала (Татарстан), Белградский драматический театр (Сербия), московский Театр Наций.

Международный Волковский фестиваль ведет свое начало с 2000 года, когда Россия отметила 250-летие русского профессионального театра на его родине, в Ярославле. С тех пор старейшая отечественная сцена - Волковского театра - ежегодно собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья. В рамках фестиваля проходит церемония вручения Премии Правительства РФ имени Федора Волкова.