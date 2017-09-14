Путин направил приветствие участникам Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям пятого Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", открывшегося в Большом Московском цирке. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В нашей стране цирк пользуется особой любовью, а отечественная цирковая школа по праву славится богатой историей и замечательными традициями. И потому такие неординарные творческие проекты, каким, без сомнения, является ваш фестиваль, всегда вызывают живой отклик в сердцах зрителей", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что "нынешний форум пройдет на высоком художественном и организационном уровне, познакомит гостей с выступлениями талантливых российских и зарубежных артистов, а взыскательное жюри отметит самых достойных из них". Он пожелал участникам, организаторам и гостям фестиваля успехов и всего наилучшего.

V Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2017" пройдет с 14 по 17 сентября в Большом Московском цирке. Программа "Идола" делится на три части: первый день - открытие фестиваля, второй и третий дни отведены под конкурсные номера, которые будет оценивать профессиональное жюри. В заключительный день фестиваля зрители увидят гала-представление призеров.

Главный приз фестиваля - "Золотой идол" - будет вручен по решению профессионального судейства самому лучшему, зрелищному и безупречно исполненному номеру.