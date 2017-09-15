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Швыдкой: гуманитарные связи с Арменией следует всемерно развивать

Культура
15 сентября, 2:28 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

Спецпредставитель президента РФ посетил открытие в Ереване выставки Ивана Айвазовского, посвященной 200-летию со дня рождения художника

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ЕРЕВАН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Контакты в гуманитарной сфере между Россией и Арменией очень интенсивны и их следует всесторонне развивать. Об этом вечером в четверг в интервью корреспонденту ТАСС заявил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он присутствовал на открытии юбилейной выставки Ивана Айвазовского, посвященной 200-летию со дня рождения русского живописца.

"Российско-армянские контакты в гуманитарной сфере очень интенсивны, мы должны их всячески развивать", - сказал Швыдкой. "В принципе, гуманитарное сотрудничество между Россией и Арменией в высшей степени важно, - подчеркнул спецпредставитель. - У нас серьезные и глубокие отношения в экономике, в военно-политической сфере, но и российско-армянские гуманитарные связи имеют большую историю и протяженность".

Он вспомнил, как в 1997 году, в бытность министром культуры России, принимал участие в открытии филиалов Ереванской государственной консерватории и Ереванского художественно-театрального института в Гюмри. "Россия помогала в открытии (филиалов) этих двух учебных заведений, и это было очень важно для города, пережившего трагедию разрушительного землетрясения 1988 года", - подчеркнул Швыдкой. По его убеждению, "это пример того, как должны сотрудничать братские народы".

Юбилей Айвазовского - повод для встреч в Ереване

Представитель российского руководства сообщил, что благодаря своему приезду на открытие выставки Ивана Айвазовского в Национальной картинной галерее Армении он имел встречи с министром иностранных дел республики Эдвардом Налбандяном и министром образования и науки страны Левоном Мкртчяном.

"Каждый временной поворот подсказывает какие-то новые темы в нашем общении, - отметил Швыдкой. - В частности, с министром иностранных дел Армении мы говорили о двустороннем и многостороннем сотрудничестве на площадке СНГ". "Это очень важное сотрудничество", - считает он. Спецпредставитель руководства России высказал пожелание, чтобы на очередном форуме творческой интеллигенции СНГ, который состоится в декабре в Москве, "Армения была представлена достойной делегацией".

"Говорили о предстоящих Днях культуры Армении в России, которые откроются в ноябре на исторической сцене Большого театра под патронатом президентов наших двух государств", - сообщил Швыдкой. "В двусторонних отношениях это также в высшей степени важное событие", - считает он.

"Существенная тема связана с 2018 годом, когда Армения будет отмечать 100-летие своей Первой республики (просуществовала в 1918-20 годах и пала с установлением советской власти - прим. ТАСС)", - указал спецпредставитель президента РФ.

По его словам, в контексте этой даты "очень много тем для того, чтобы было показано российское участие". "Мы говорили об этом с министром образования: Первая республика, наверное, не выжила бы, если бы не сотрудничество с Деникиным и Колчаком, которые снабжали Армению хлебом", - сообщил Швыдкой. "Это очень деликатная и непростая тема, - констатировал он. - Понимая это, мы обменялись мнениями и по данному поводу".

В минобрнауки Армении Швыдкой обсудил и "другую важную тему - новую концепцию преподавания русского языка, которая сейчас обсуждается общественностью" республики. По оценке спецпредставителя, "тема очень интересная, подход - культурно-цивилизационный, чтобы учащиеся лучше и глубже изучали русский язык в республике, где 97% населения - этнические армяне". Были затронуты и перспективы высшего образования и науки в наших странах. По словам спецпредставителя, обсуждение этих вопросов намечается в рамках предстоящего визита в Армению министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Член ЕврАзЭС и союзник России

"Мы прекрасно понимаем, что Армения - страна с многовекторными интересами, - сказал Швыдкой. - Но в то же время армянские коллеги, политические лидеры, министры понимают, что Армения - член ЕврАзЭС, стратегический союзник России, и это должно быть обеспечено не только экономическим и военно-политическим, но и, прежде всего, гуманитарным сотрудничеством". "У нас есть история, есть основания для этого, должно быть и будущее", - подчеркнул представитель президента России.

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