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Празднование 260-летия Российской академии художеств. Видеотрансляция

Культура
15 сентября, 13:11 UTC+3

В ходе пресс-конференции представители РАХ и деятели культуры расскажут о программе юбилейных мероприятий и роли академии в современном искусстве

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная празднованию 260-летия Российской академии художеств (РАХ).

Представители академии и деятели культуры рассказывают о сохранении исторического наследия российской художественной школы, программе юбилейных мероприятий и роли РАХ в современном искусстве.

В мероприятиии принимают участие президент РАХ, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели, вице-президент, академик-секретарь отделения искусствознания РАХ Дмитрий Швидковский, вице-президент РАХ Константин Худяков, вице-президент РАХ Андрей Золотов, начальник Научно-организационного управления РАХ, академик РАХ Татьяна Кочемасова и член Президиума, академик-секретарь отделения скульптуры РАХ Александр Цигаль.

Праздничные мероприятия начнутся 19 сентября 2017 года открытием мультимедийного выставочного проекта "Российская академия художеств. 260 лет со дня основания".

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