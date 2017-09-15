Празднование 260-летия Российской академии художеств. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная празднованию 260-летия Российской академии художеств (РАХ).
Представители академии и деятели культуры рассказывают о сохранении исторического наследия российской художественной школы, программе юбилейных мероприятий и роли РАХ в современном искусстве.
В мероприятиии принимают участие президент РАХ, народный художник СССР и РФ Зураб Церетели, вице-президент, академик-секретарь отделения искусствознания РАХ Дмитрий Швидковский, вице-президент РАХ Константин Худяков, вице-президент РАХ Андрей Золотов, начальник Научно-организационного управления РАХ, академик РАХ Татьяна Кочемасова и член Президиума, академик-секретарь отделения скульптуры РАХ Александр Цигаль.
Праздничные мероприятия начнутся 19 сентября 2017 года открытием мультимедийного выставочного проекта "Российская академия художеств. 260 лет со дня основания".