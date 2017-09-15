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Церетели назвал российскую художественную школу "богатством музейной ценности"

Культура
15 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам президента Российской академии художеств, "самое счастливое государство - это Россия, потому что продолжает идти через искусство"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели отметил уникальность российского художественного образования на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию 260-летия РАХ.

"Я переживаю, чтобы не потерять [художественную] российскую школу, которой в мире нет. Школа - это богатство музейной ценности. Америка и Европа мечтают, чтобы у них такое было, потому что там галерейное и салонное образование. Самое счастливое государство - это Россия, потому что продолжает идти через искусство", - отметил Церетели.

На пресс-конференции обсуждалась не только история РАХ, но и те проблемы, с которыми приходится сталкиваться академии. Вице-президент РАХ Константин Худяков рассказал о сложностях в связи с реорганизацией в ряде государственных ведомств в 2013 году.

"Сейчас РАХ находится в неблагоприятном периоде. Мы попали под реформу, когда Академия наук и Академия художеств были разобраны на две части... Разобщенность негативно влияет на образование в области. Мы предпринимает усилия чтобы вернуться к прошлому опыту. Надеемся, что образовательная структура восстановится", - сказал он.

О юбилее РАХ

Вице-президент РАХ Андрей Золотов подчеркнул важность приближающейся даты. "260 лет - это не просто важная дата для нынешней России. Академия для самой культуры - очень важный организм. Она возникла как стремление принести в Россию все лучшие достижения западной культуры, возникла как учебное учреждение, но за все годы она постепенно выросла в уникальный художественной институт", - рассказал он.

"Сегодня Академия художеств - уникальное соединение чисто художественной мысли, она объединяет в себе лучших художников страны в разных ипостасях, а также она ведет очень интенсивное, сердечное наблюдение за образовательной деятельностью. Академия сыграла большую роль и в объединении творческой среды. Это очень консолидирующая сторона нашей жизни", - сказал Золотов.

Праздничные мероприятия начнутся 19 сентября открытием мультимедийного выставочного проекта "Российская академия художеств. 260 лет со дня основания". Программа включает проведение научных конференций о вкладе Академии в развитие российской и мировой культуры, а завершится 21 сентября торжественным заседанием Общего собрания членов академии с участием представителей Министерства культуры, Министерства образования и науки и зарубежных гостей.

РАХ - крупнейший центр отечественной художественной культуры. Она сохраняет классическое наследие российской художественной школы и приветствует все талантливое в современной культуре, обеспечивая будущее искусства. Академия художеств была основана по замыслу Петра I и учреждена решением Сената в царствование императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге по инициативе великого русского ученого М. В. Ломоносова и известного просветителя того времени И. И. Шувалова.

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