Концепцию Ялтинской киностудии подготовят для представления Путину к 15 октября

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов планирует в течение месяца подготовить концепцию развития Ялтинской киностудии для представления его президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в пятницу журналистам сам Аксенов.

"К 15 октября мы будем готовы представить президенту страны концепцию Ялтинской киностудии", - сказал глава Крыма.

Он добавил, что власти региона надеются как на федеральное финансирование, так и на частных инвесторов.

"Мы надеемся и на поддержку министра культуры РФ Владимира Мединского", - добавил Аксенов.

"Мы также готовы представить проект восстановление Ялтинской киностудии, он спроектирован, - отметил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. - Мы ждем возможности, чтобы рассказать, как все должно быть".