Мединский: культурные обмены между РФ и Францией находятся на хорошем уровне

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Культурные обмены между Россией и Францией, несмотря на возможные расхождения по некоторым политическим вопросам, остаются на хорошем уровне. Об этом сообщил в ходе брифинга в Российском духовно-культурном центре в Париже министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас сейчас завершается Год культурного туризма Россия - Франция. Несмотря ни на какие международные сложности, может быть, расхождения по разным политическим вопросам, культурные обмены между Россией и Францией всегда были и продолжают находиться на хорошем уровне", - сказал Мединский.

Он напомнил, что Россия "участвует в театральных фестивалях", которые проходят во Франции. "В этом году Большой театр выступал во Франции, а также целый ряд других наших театров, в частности, Малый драматический театр", - сказал Мединский.

"Мы по-прежнему поддерживаем фестивали российского кино, которые проходят в Париже и на севере Франции, Фестиваль русской культуры в Канне", - заявил министр. "Только сейчас в Париже, не считая этой проходят две большие наших выставки", - напомнил Мединский.