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Медведев: картины на кинофестивале "Послание к человеку" удивляют особым взглядом авторов

Культура
15 сентября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Глава правительства отметил, что гости события смогут познакомиться "с лучшими достижениями современного российского и мирового киноискусства"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие гостям и участникам XXVII Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", который проходит в Санкт-Петербурге. Как отметил премьер в телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте правительства РФ, кинофестиваль уже стал неотъемлемой приметой города.

"Ежегодно на Дворцовой площади собираются тысячи людей, которые ждут новых фильмов. И вы всегда оправдываете эти ожидания, поддерживаете любовь зрителей к кино, знакомите их с лучшими достижениями современного российского и мирового киноискусства", - говорится в телеграмме премьера. Как отметил Медведев, главным отличием "Послания к человеку" была и остается документалистика - "картины, которые не просто отражают время, рассказывают о подлинных событиях и реальных героях".

"Каждая кинолента, которая участвует в вашем конкурсе, к какому бы жанру она ни относилась, удивляет особым взглядом авторов, помогает увидеть то, на что мы в повседневной жизни не обращаем внимания", - подчеркнул глава правительства.

"Хочу искренне поблагодарить большую команду профессионалов, организаторов фестиваля. Уверен, что 27-е "Послание к человеку" будет тепло встречено зрителями. Подарит яркие, незабываемые впечатления", - заключил Медведев.

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico". Помимо конкурсов, в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.

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