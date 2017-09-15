Медведев: картины на кинофестивале "Послание к человеку" удивляют особым взглядом авторов

В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимостиМеждународная панорама 15 сентября, 20:14
Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоитСпорт 15 сентября, 20:05
Human Rights Watch обвинила СБУ в пыткахМеждународная панорама 15 сентября, 19:58
Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию ЕфимовойСпорт 15 сентября, 19:50
Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом полеСпорт 15 сентября, 19:50
В Дагестане завершается празднование 2000-летия городаВ стране 15 сентября, 19:46
Шамиль Тарпищев переизбран членом МОКСпорт 15 сентября, 19:46
Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018Спорт 15 сентября, 19:44
Дегтярев рассчитывает, что МОК не применит коллективную ответственность к спортсменам РФСпорт 15 сентября, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие гостям и участникам XXVII Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку", который проходит в Санкт-Петербурге. Как отметил премьер в телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте правительства РФ, кинофестиваль уже стал неотъемлемой приметой города.
"Ежегодно на Дворцовой площади собираются тысячи людей, которые ждут новых фильмов. И вы всегда оправдываете эти ожидания, поддерживаете любовь зрителей к кино, знакомите их с лучшими достижениями современного российского и мирового киноискусства", - говорится в телеграмме премьера. Как отметил Медведев, главным отличием "Послания к человеку" была и остается документалистика - "картины, которые не просто отражают время, рассказывают о подлинных событиях и реальных героях".
"Каждая кинолента, которая участвует в вашем конкурсе, к какому бы жанру она ни относилась, удивляет особым взглядом авторов, помогает увидеть то, на что мы в повседневной жизни не обращаем внимания", - подчеркнул глава правительства.
"Хочу искренне поблагодарить большую команду профессионалов, организаторов фестиваля. Уверен, что 27-е "Послание к человеку" будет тепло встречено зрителями. Подарит яркие, незабываемые впечатления", - заключил Медведев.
Международный кинофестиваль "Послание к человеку" проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico". Помимо конкурсов, в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.