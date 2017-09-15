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"Памятники Древнего Пскова" могут войти в список ЮНЕСКО уже через полтора года

Культура
15 сентября, 20:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 15, сентября. /ТАСС

Такой прогноз дал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. По его словам, Псков - "одно из изначальных мест России и русской цивилизации"

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ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассчитывает, что через полтора года сможет увидеть "Памятники Древнего Пскова" в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой прогноз он сделал, отвечая в пятницу на вопрос ТАСС в ходе брифинга в Российском духовно-культурном центре в Париже.

Он напомнил, что в рамках его двухдневного визита во французскую столицу он встретился с руководством Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО. "У нас очень плотная программа работы с ЮНЕСКО. Сегодня мы обсуждали с руководством Центра новую российскую номинацию - Псковский Кремль и вообще псковские соборы", - сообщил министр.

Псков, по его словам, - "одно из изначальных мест России и русской цивилизации". "Мы все пришли к выводу, и, надеюсь, что убедили в этом руководство Центра Всемирного наследия в том, что то, что Пскова до сих пор нет в списке ЮНЕСКО, - это несправедливо", - заявил министр.

"Мы активизируем эту работу. Надеемся, что через полтора года мы увидим звездочку ЮНЕСКО рядом с городом Псков на карте", - сказал Мединский.

Между тем Псковская область подала в ЮНЕСКО заявку на включение в список Всемирного наследия "Памятников древнего Пскова", которые объединяют 18 объектов, сообщила в пятницу ТАСС Оксана Ширан, пресс-секретарь псковского губернатора Андрея Турчака. Это первая номинация региона в ЮНЕСКО, подготовка к которой шла с 2009 года.

"Для нас чрезвычайно важно включение псковских памятников в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только потому, что это престижно и будет способствовать увеличению туристического потока, но и потому, что мы получим еще один инструмент ответственного сохранения наследия", - цитирует Турчака его пресс-секретарь.

Регион предлагает включить в список Всемирного наследия памятники крепостного зодчества - Покровскую и Гремячую башни Псковской крепости с прилегающими участками стен, 14 храмов XII-XVII веков, созданных под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века - каменные палаты купца Поганкина и Приказную палату.

Основанием для включения этих объектов, по мнению специалистов, является их "ярко выраженный характер, образная выразительность, характерный местный строительный материал, неповторимые пространственные, ландшафтные и градостроительные связи".

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