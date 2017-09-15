В Петербурге открылся международный кинофестиваль "Послание к человеку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Послание к человеку" открылся на Дворцовой площади в Петербурге.

"Мне очень приятно и радостно поздравить с открытием кинофестиваля. За все эти годы фестиваль стал доброй приметой петербургской осени", - сказал на открытии вице-губернатор - руководитель администрации губернатора города Александр Говорунов.

Режиссер, президент фестиваля Алексей Учитель отметил, что этот фестиваль позволяет ознакомиться с поразительной линией кино, с теми картинами, которые потом уже нигде не увидишь.

"Кино - это то, что нас будоражит и движет вперед, и никто не сможет нас остановить смотреть и любить кинематограф", - сказал на открытии президент фестиваля.

На Дворцовой площади покажут премьеру отреставрированной версии кинокартины Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом". Церемонию дополнит выступление симфонического оркестра "Таврический" под руководством Михаила Голикова и концерт группы Therr Maitz.

Фильм "Человек с киноаппаратом" восстановлен голландским киноинститутом EYE. За основу взята копия, подаренная в 1931 году Вертовым голландскому обществу Filmliga. Восстановленная версия напечатана full-frame, "полным кадром", что позволяет увидеть версию картины, которая максимально приближена к оригинальному замыслу режиссера.

Оркестр представит оригинальное музыкальное сопровождение, которое звучало в апреле 1929 года на премьере кинокартины: произведения композиторов Пьера Анри, Найджела Хамберстоуна, Константина Листова.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico".

Помимо конкурсов в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.

По данным пресс-службы, возглавить жюри в этом году должен был французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер, однако он не смог приехать. Председателем международного жюри станет режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян (Армения). Гостем фестиваля - американский актер Эрик Робертс ("Поезд-беглец", "Окончательный анализ", "Лучшие из лучших", "Одиссей").