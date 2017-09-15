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Алексей Учитель объяснил отсутствие премьеры "Матильды" в афише Мариинки

Культура
15 сентября, 22:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

По словам режиссера, премьера "не может быть в расписании театра, потому что это мероприятие будет проходить как аренда"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель объяснил отсутствие премьеры "Матильды" в афише Мариинского театра тем, что театр в данном случае является арендованной площадкой.

"Это [премьера "Матильды"] не может быть в расписании театра, потому что это мероприятие будет проходить как аренда, мы берем это как помещение. Мариинский театр - партнер нашего фильма, Валерий Гергиев (художественный руководитель Мариинского театра - прим. ТАСС) - музыкальный руководитель нашего фильма", - сказал режиссер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу на открытии фестиваля "Послание к человеку" в Петербурге.

Ранее сообщалось, что премьера фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится в Мариинском театре Петербурга, где когда-то блистала Матильда Кшесинская, и это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Однако в афише театра это событие не отмечено.

Говоря в целом об обеспечении безопасности во время показа фильма, Учитель отметил, что опасения есть. "Есть, безусловно, тоже какие-то опасения, чтобы не было провокации, боятся сейчас многие этого. Мы прилагаем усилия и ведем переговоры, не только мы, но и Министерство культуры, и другие органы, чтобы обеспечить, чтобы зритель мог спокойно прийти посмотреть то, что ему близко, не более того", - добавил режиссер.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

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