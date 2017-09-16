Открытие выставки России дало старт Дням европейского наследия во Франции

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Открытие в парижской резиденции посла России экспозиции, подготовленной Министерством культуры РФ, стало началом Дней европейского наследия, которые в субботу начинаются во Франции. Французы получили возможность увидеть еще в пятницу вечером реконструкцию первого янтарного кабинета, подаренного Петру Великому королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом Первым.

Участниками вернисажа стали политики, дипломаты, деятели науки, образования, культуры Франции. Собравшихся приветствовали министр культуры Владимир Мединский, посол России во Франции Александр Орлов. Они рассказали о работе российских реставраторов, более двух десятилетий трудившихся над воссозданием янтарных панно. "Надеюсь, что посетителями выставки станут многие парижане", - сказал Мединский.

Дипломатические подарки

Янтарь, отмечалось на вернисаже, издавна использовался для изготовления дипломатических подарков. Одним из таких подарков был янтарный кабинет. полученный русским царем от прусского монарха. Позже кабинет стал основой для интерьера Янтарной комнаты.

В царствование дочери царя Елизаветы Петровны янтарные панно, дополненные флорентийскими мозаиками, были размещены в Большом дворце Царского Села. Создание Янтарной комнаты было закончено в 1770 году.

С началом Второй мировой войны, напомнили кураторы экспозиции, немецкие оккупанты, вывозившие художественные ценности с захваченных территорий, перенесли янтарные панно в Кенигсбергский замок. В 1944 году во время отступления германских войск следы Янтарной комнаты потерялись и с тех пор так и не были обнаружены.

Работа над ее воссозданием велись с 1983 года. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга в 2003 году Янтарная комната была полностью восстановлена и приняла первых посетителей.

Признательность французского историка

"Это удивительная выставка, и я хотела бы поблагодарить министра культуры и посла России за уникальную возможность увидеть настоящее "восьмое чудо света", - сказала корреспонденту ТАСС ведущий французский биограф Петра Великого, профессор Сорбонны и Католического университета Франсин-Доминик Лихтенан.

Другая часть выставки в резиденции посла посвящена книгам, специально изготовленным российскими мастерами в качестве подарков для глав иностранных государств от имени Президента России. Среди них - альбом "Президенты США", подаренный Джорджу Бушу - младшему, книга-альбом "Короли Англии", книга-альбом "Президенты Франции", включающая 45 подлинных акварелей. Идея создания этих уникальных книг принадлежит Анатолию Стриго и Анжелике Калининой.

"Русские мастера бережно сохраняют традиции прошлого", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС известный французский дипломат, бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон. Он убежден, что выставке "гарантирован интерес всех, кто интересуется искусством и историей".

Пресс-атташе российского посольства Анна Шлычкова напомнила, что дипломатическое представительство участвует в Днях европейского наследия в Париже с 1994 года. В минувшем году интерес парижан вызвала выставка в резиденции посла, посвященная солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, который участвовал в защите Франции в Первую мировую войну.