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Reuters: умер актер Гарри Дин Стэнтон

Культура
16 сентября, 2:23 UTC+3 ТАСС

На счету Стэнтона роли в фильмах "Крестный отец 2", "Чужой" , "Зеленая миля"

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Материал из 1 страницы
Актер кино и сериалов Гарри Дин Стэнтон

Актер кино и сериалов Гарри Дин Стэнтон

© Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 16 сентября. Актер кино и сериалов Гарри Дин Стэнтон скончался в больнице Лос-Анджелеса в пятницу в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на агента актера.

На счету Стэнтона более 100 ролей, в том числе в фильмах "Крестный отец 2", "Чужой" , "Зеленая миля" . Его последней работой стала роль Карла Родда в сериале "Твин Пикс".

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