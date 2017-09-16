Reuters: умер актер Гарри Дин Стэнтон

ТАСС, 16 сентября. Актер кино и сериалов Гарри Дин Стэнтон скончался в больнице Лос-Анджелеса в пятницу в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на агента актера.

На счету Стэнтона более 100 ролей, в том числе в фильмах "Крестный отец 2", "Чужой" , "Зеленая миля" . Его последней работой стала роль Карла Родда в сериале "Твин Пикс".