Мариинский театр открывает органный фестиваль при участии музыкантов из Европы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыканты из европейских стран примут участие в международном органном фестивале, который открывается в субботу в Концертном зале Мариинского театра. В первый вечер с программой "Вокруг Баха" здесь выступит заслуженный артист России Алексей Паршин, сообщила пресс-служба Мариинского театра.
"Помимо россиян в течение двух недель на фестивале будут выступать органисты из Италии, Франции, Великобритании и Польши. Пройдет также специальное событие - дневной органный концерт для детей", - сказала корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Екатерина Ордовская. По ее словам, каждый из участников - музыкант с большим исполнительским опытом и обширным репертуаром. Есть среди них и авторы собственной органной музыки.
На закрытии фестиваля 29 сентября свои произведения исполнит известный французский органист, педагог и композитор, автор более 100 произведений Тьерри Эскеш. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программу войдут также произведения Сэмюэля Барбера, Феликса Мендельсона, Марселя Дюпре, Луи Вьерна.
Французские музыканты - постоянные участники, органного фестиваля, зародившегося пять лет назад. Это объясняется еще и тем, что в Концертном зале Мариинского театра установлен орган французской фирмы "Альфред Керн и сын" (Страсбург). Этот инструмент представляет собой синтез классического и романтического направления французской культуры органостроения.
Среди участников фестиваля - британский музыкант, органист церкви Святой Маргариты Вестминстерского аббатства Томас Троттер, польский органист Кароль Моссаковский и итальянский органист и клавесинист Петер Кофлер.
Международный органный фестиваль - первый из 13 фестивалей Мариинского театра, открывшего на нынешней неделе 235-й сезон. Это самая обширная фестивальная "коллекция", собранная по инициативе одного театра.