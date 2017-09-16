Юнна Мориц госпитализирована в Москве из-за перелома шейки бедра

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поэтесса Юнна Мориц готовится к операции в НИИ имени Склифосовского в Москве в связи с переломом шейки бедра. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского", - написала 80-летняя Мориц.

Она сопроводила запись стихотворением, начинающимся словами "Держи удар".