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Юнна Мориц госпитализирована в Москве из-за перелома шейки бедра

Культура
16 сентября, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Поэтесса написала в Facebook, что готовится к операции в понедельник

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поэтесса Юнна Мориц готовится к операции в НИИ имени Склифосовского в Москве в связи с переломом шейки бедра. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского", - написала 80-летняя Мориц.

Она сопроводила запись стихотворением, начинающимся словами "Держи удар".

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Персоны
Мориц, Юнна Петровна
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