Юнна Мориц госпитализирована в Москве из-за перелома шейки бедра

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поэтесса Юнна Мориц готовится к операции в НИИ имени Склифосовского в Москве в связи с переломом шейки бедра. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник в клинике Склифосовского", - написала 80-летняя Мориц.
Она сопроводила запись стихотворением, начинающимся словами "Держи удар".