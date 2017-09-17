В Саратове 18 сентября простятся с заслуженной артисткой РФ Валентиной Строгановой

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Строганова скончалась в субботу в Саратове на 88-м году жизни, прощание с ней состоится в понедельник. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Саратовского театра юного зрителя им. Киселева.

"На 88-м году жизни не стало заслуженной артистки РФ Валентины Александровны Строгановой. Прощание состоится в понедельник 18 сентября в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю. П. Киселева", - уточнили в пресс- службе.

В театре напомнили, что Строганова была принята в труппу Саратовского театра юного зрителя в 1950 году после окончания актерской студии при старейшем российском театре им. Ф. Г. Волкова в Ярославле.

"За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселёва она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему. В 1999 году Валентина Строганова была удостоена почетного звания Заслуженной артистки РФ", - добавили в пресс-службе театра.

Уточняется, что кроме того, артистка награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" в 1992 году и почетным знаком губернатора Саратовской области "За любовь к родной земле" в 2000 году.