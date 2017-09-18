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"Хрустальную Турандот" в 26-й раз вручат в Театре Вахтангова

Культура
18 сентября, 1:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Уже известно, что награду в самой почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру" получит гендиректор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Валерий Шадрин

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МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" в 26-й раз будет вручена в понедельник в Москве. Церемония награждения по традиции состоится в Театре имени Вахтангова, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

"Место награждения изменить нельзя", - заметила собеседница агентства, напомнив, что именно на эту сцену 28 февраля 1922 года впервые вышли герои сказки Карло Гоцци "Принцесса Турандот" - последнего прижизненного спектакля Евгения Вахтангова. Неслучайно, что и первым лауреатом одноименной премии, учрежденной в 1991 году, стала исполнительница главной роли в той легендарной постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова, которая по сей день служит в Театре Вахтангова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Табаков, Марк Захаров, Римас Туминас, Инна Чурикова, Владимир Этуш, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Елизавета Боярская и др. В понедельник станут известны новые обладатели хрустальных статуэток, выполненных по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса.

Награды присуждаются за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль". Причем, согласно регламенту, даже номинанты не публикуются, что придает церемонии награждения дополнительную интригу.

Исключение составляют лишь победители в самой почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру", чьи имена объявляются заранее. Известно, что в этом году "Хрустальную Турандот" высшего достоинства получит генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Валерий Шадрин, который бессменно руководит престижным смотром мирового сценического искусства все 25 лет его существования.

Церемония награждения - это музыкальный спектакль, исполняемый лишь однажды и созданный по оригинальному сценарию. На сей раз его тема - 100-летие Октябрьской революции, так что главная героиня вечера Турандот предстанет в красной косынке, кожаной тужурке, но с неизменным веером в руках. Ведущими церемонии выступят артисты Театра "Сатирикон" Марина Дровосекова и Денис Суханов, сообщили в оргкомитете премии "Хрустальная Турандот".

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Персоны
Табаков, Олег Павлович Этуш, Владимир Абрамович Хаматова, Чулпан Наилевна Симонова, Евгения Павловна Туминас, Римас Владимирович Миронов, Евгений Витальевич Борисова, Юлия Константиновна
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