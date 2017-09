Сериал "Рассказ служанки" завоевал телепремию Emmy в главной номинации

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сериал "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale) стал обладателем премии Emmy в главной категории. 69-я ежегодная церемония вручения престижных наград, вручаемых в США за лучшие телевизионные работы, состоялась в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала CBS.

"Рассказ служанки" завоевал премию в номинации "Лучший драматический сериал", обойдя такие проекты, как "Карточный домик" (House of Cards), "Корона" (The Crown), "Лучше звоните Соулу" (Better Call Saul), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Это мы" (This Is Us).

Лучшим комедийным сериалом уже третий год подряд признан "Вице-президент" (Veep). Он опередил в этой номинации сериалы "Американская семейка" (Modern Family), "Атланта" (Atlanta), "Кремниевая долина" (Silicon Valley), "Мастер не на все руки" (Master of None), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt), "Черная комедия" (Black-ish).

Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун за свою работу в сериале "Это мы". Emmy в соседствующей актерской номинации за комедийный сериал досталась сыгравшему в "Атланте" Дональду Гловеру. В категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" победила Элизабет Мосс, сыгравшая главную роль в "Рассказе служанки". Комедийной исполнительницей года признана Джулия Луис-Дрейфус ("Вице-президент"), получающая награду уже шестой год подряд.

В номинации "Лучший мини-сериал" статуэтку завоевала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) с Николь Кидман, которая получила за свою роль премию в категории "Лучшая актриса в мини-сериале".

Победу в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" одержал Алек Болдуин, который удостоился статуэтки за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live). В соседствующей женской номинации награда досталась Кейт Маккиннон, которая пародировала Хиллари Клинтон в том же шоу.

Учрежденная в 1949 году премия Emmy рассматривается в США как аналог "Оскара" в области телевизионного искусства. Победителям вручается трехкилограммовая статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом. Он символизирует научно-техническую сторону телевидения.