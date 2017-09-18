Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сериал "Рассказ служанки" завоевал телепремию Emmy в главной номинации

Культура
18 сентября, 6:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

Экранизация одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд обошла такие проекты, как "Карточный домик", "Корона", "Лучше звоните Соулу"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сериал "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale) стал обладателем премии Emmy в главной категории. 69-я ежегодная церемония вручения престижных наград, вручаемых в США за лучшие телевизионные работы, состоялась в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала CBS.

"Рассказ служанки" завоевал премию в номинации "Лучший драматический сериал", обойдя такие проекты, как "Карточный домик" (House of Cards), "Корона" (The Crown), "Лучше звоните Соулу" (Better Call Saul), "Мир Дикого Запада" (Westworld), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Это мы" (This Is Us).

Лучшим комедийным сериалом уже третий год подряд признан "Вице-президент" (Veep). Он опередил в этой номинации сериалы "Американская семейка" (Modern Family), "Атланта" (Atlanta), "Кремниевая долина" (Silicon Valley), "Мастер не на все руки" (Master of None), "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Unbreakable Kimmy Schmidt), "Черная комедия" (Black-ish).

Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг К. Браун за свою работу в сериале "Это мы". Emmy в соседствующей актерской номинации за комедийный сериал досталась сыгравшему в "Атланте" Дональду Гловеру. В категории "Лучшая актриса в драматическом сериале" победила Элизабет Мосс, сыгравшая главную роль в "Рассказе служанки". Комедийной исполнительницей года признана Джулия Луис-Дрейфус ("Вице-президент"), получающая награду уже шестой год подряд.

В номинации "Лучший мини-сериал" статуэтку завоевала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies) с Николь Кидман, которая получила за свою роль премию в категории "Лучшая актриса в мини-сериале".

Победу в номинации "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" одержал Алек Болдуин, который удостоился статуэтки за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live). В соседствующей женской номинации награда досталась Кейт Маккиннон, которая пародировала Хиллари Клинтон в том же шоу.

Учрежденная в 1949 году премия Emmy рассматривается в США как аналог "Оскара" в области телевизионного искусства. Победителям вручается трехкилограммовая статуэтка крылатой женщины, олицетворяющей музу искусства, в протянутых руках которой находится атом. Он символизирует научно-техническую сторону телевидения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кидман, Николь Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
4
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
5
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
6
Спасатели объявили предупреждение из-за заморозков в Оренбуржье
7
Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама