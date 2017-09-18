"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава, скончавшийся в понедельник на 81-м году жизни, считал, что нужно "петь до последней секунды", и этот девиз передавал своим ученикам и последователям. Об этом ТАСС рассказала певица, народная артистка России Тамара Гвердцители.
"Это гениальный человек, и его сердце всегда было открыто другим. Девиз о том, что нужно до последней секунды петь и искать, он передавал своим ученикам и последователям", - отметила Гвердцители.
По ее словам, кончина Соткилавы - "очень глубокая боль". "Мне сложно находить слова. Я счастлива, что жила с этим великим музыкантом и певцом в одно время, знала его лично", - поделилась певица. Она добавила, что познакомилась с Зурабом Соткилавой в 1989 году, и эта встреча для нее стала судьбоносной.
"Благодаря ему я осталась в профессии, он во многом повлиял на мой выбор жизненного пути", - сказала Гвердцители. "Приезжая в Москву, я всегда старалась лично увидеть Зураба Лаврентьевича и находила в его семье теплый прием. Я всегда испытывала обожание к маэстро, преклонение. Когда мы обсуждали искусство, и я показывала ему песни, которые я сочинила, это были потрясающие музыкальные мгновения", - заключила она.
Народная артистка России, солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава также выразила соболезнования в связи с кончиной Соткилавы.
"Даже говорить не могу... Хочу просто его обнять... Мой Зураб... Моя часть жизни и моя история", - написала оперная певица в Instagram.
Реву ... Даже говорить не могу.... Хочу просто его обнять... Мой Зураб...Моя часть жизни и моя история...#зурабсоткилава
Народная артистка СССР Маквала Касрашвили назвала смерть Соткилавы невосполнимой утратой для всех любителей оперы.
"Невосполнимая утрата для меня лично, - сказала ТАСС Касрашвили. - Я потеряла любимого друга, гениального певца и партнера". "Лежу после операции на позвоночнике, и все время плачу о Зурабе", - поделилась она.
"Когда так тяжело болеешь, как Зураб, знаешь, какой будет конец. Но надежда была. Казалось, Зураб - вечный, и не может уйти из жизни. Огромная трагедия для меня лично, трудно привыкнуть к этой мысли", - призналась Касрашвили.
"Видимо, правду говорят, что Господь забирает лучших, - продолжила она. - Такой жизнерадостный человек был Зураб Соткилава. Три года болел, так боролся. Нам тоже верилось, что он победит, но жизнь распорядилась иначе".
"Огромная потеря для близких людей, артистов и всех любителей оперы", - заключила Касрашвили.
Заявление в связи со смертью Соткилавы опубликовало министерство культуры и охраны памятников Грузии.
"Министерство глубоко опечалено тем, что после продолжительной болезни скончался известный оперный певец, народный артист, солист Большого театра, лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели, профессор Московской консерватории Зураб Соткилава. Министерство выражает соболезнования его семье", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.