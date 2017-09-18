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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народную артистку России Аллу Покровскую с юбилеем, назвав ее замечательной актрисой, режиссером и педагогом. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.
"Вы - одна из самых ярких представительниц знаменитой театральной династии, замечательная актриса, режиссер, педагог. Ваш уникальный творческий путь начался в "Современнике". Именно здесь в полной мере раскрылось ваше дарование. А созданные вами образы стали настоящими шедеврами", - говорится в сообщении.
Медведев отметил блестящие роли артистки на сцене МХТ им. А.П. Чехова, ведущей актрисой которого Покровская является с 2004 года. "А главное - каждый раз выходя на знаменитые подмостки, вы не просто играете, а ведете откровенный разговор со зрителями, которые отвечают вам искренней любовью и несмолкаемыми аплодисментами", - подчеркнул он. Премьер также назвал артистку настоящим примером верности профессии для молодежи и внимательным педагогом, который многие годы обучает воспитанников Школы-студии МХАТ всем тонкостям актерского мастерства.
Алла Борисовна Покровская родилась 18 сентября 1937 г. в Москве в семье Бориса Александровича Покровского (1912-2009) и Анны Алексеевны Некрасовой (1913-2003). Отец - оперный режиссер, народный артист СССР. Мать - режиссер Центрального детского театра (ныне - Российский академический молодежный театр, Москва).
Алла Покровская - народная артистка РСФСР (1985). С 1959 года служила в московском театре "Современник", с 2004 года - актриса МХТ им. А.П. Чехова. В качестве режиссера поставила спектакли: "Бабье царство" по рассказу Антона Чехова (2000, МХАТ им. А. П. Чехова), "Ромео и Джульетта" по трагедии Уильяма Шекспира (2002, Московский драматический театр им. А. С. Пушкина) и "Косметика врага" по роману Амели Нотомб (2008, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина). Кроме того, артистка известна своими ролями в таких кинокартинах, как "Июльский дождь", "Охота на лис", "Доброта".