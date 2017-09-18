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В Петербурге через месяц выберут проект реставрации здания Конюшенного ведомства

Культура
18 сентября, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС

На территории ведомства предлагается создать центр современного искусства или творческую площадку для реализации образовательных проектов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга через месяц выберут проект реставрации здания Конюшенного ведомства, построенного в 20-х годах XVIII века. Такое поручение профильным комитетам дал в понедельник губернатор города Георгий Полтавченко по итогам рассмотрения двух предложенных инвесторами проектов.

"В течение месяца КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - прим. ТАСС) вместе с Советом по сохранению культурного наследия [при правительстве Санкт-Петербурга] определится по наиболее предпочтительному проекту. Нам надо четко понять объем работ, возможное финансирование", - сказал Полтавченко на заседании городского совета по инвестициям.

Компания "СТАРТ Девелопмент" предложила на заседании разместить в Конюшенном ведомстве центр современного искусства и создать подземную парковку. Инвестиции в реализацию проекта представитель компании Захар Смушкин оценил в 8,6 млрд рублей, включая 6,4 млрд рублей, которые пойдут на реставрацию здания. "С учетом софинансирования городом на условиях 50 на 50% срок окупаемости составит около 18 лет", - пояснил Смушкин.

Компания "Тандем-Истейт", в свою очередь, представила проект создания городской творческой площадки для реализации образовательных проектов, а также выставочного и музейного пространства, творческих классов, ресторанов и торговых площадей. Срок окупаемости с общими инвестициями в 2 млрд рублей, по расчетам инвестора, составит 49 лет.

О здании

Комплекс Конюшенного ведомства был построен в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля и реконструирован в 1817-1823 годах архитектором Василием Стасовым. На южной стороне комплекса расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой отпевали погибшего на дуэли Александра Пушкина. Объект занимает участок площадью 2 га между Конюшенной площадью, набережной реки Мойки и каналом Грибоедова. В ХХ веке здание пришло в запустение.

В 2010 году городские власти предоставили комплекс Конюшенного ведомства инвестору под создание апарт-отеля с бассейном и подземным паркингом, но по просьбе градозащитников проект был отменен.

С июня в здании идут противоаварийные работы, стоимость которых оценена в 260 млн рублей. Всего же власти Санкт- Петербурга планировали выделить в 2017 году из городского бюджета на восстановительные работы в здании Конюшенного ведомства 1 млрд рублей. По оценкам экспертов, общая потребность в финансировании реставрации Конюшенного ведомства составляет не менее 4 млрд рублей.

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