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Музей Фаберже в Петербурге восстановит исторический флигель за 500 млн рублей

Культура
18 сентября, 18:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Реализация проекта позволит увеличить посещаемость музея до 5 тыс. человек в день и создать комфортные условия пребывания маломобильных групп

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Музей Фаберже в Санкт-Петербурге увеличит свои помещения за счет восстановления исторического флигеля, объем инвестиций составит 500 млн рублей. Соответствующий проект был одобрен в понедельник на заседании совета по инвестициям Петербурга.

"Вторая очередь предполагает приспособление западной части дворца для современного использования с восстановлением флигеля, разрушенного во время войны. Объем инвестиций - 500 млн рублей, срок реализации - до 2020 года", - сообщил первый заместитель исполнительного директора фонда "Связь времен" Ринат Умаров, представляющий интересы инвесторов. Ранее была реализована первая очередь проекта - создание частного музея в Шуваловском дворце за 1 млрд рублей.

По словам Умарова, вторая очередь позволит увеличить посещаемость до 5 тыс. человек в день и создать комфортные условия пребывания маломобильных групп. Инвестору требуется помощь властей в согласовании планируемых работ и содействие в решении имущественно-правовых вопросов в отношении здания.

Музей Фаберже открылся в Санкт-Петербурге в 2013 году в отреставрированном Шуваловском дворце. Организацией-учредителем музея выступил культурно-исторический фонд "Связь времен", основанный в 2004 году с целью возвращения в Россию утраченных культурных ценностей. Основу коллекции составила коллекция пасхальных яиц фирмы Фаберже, приобретенных бизнесменом Виктором Вексельбергом в 2004 году у наследников американского газетного магната Малькольма Форбса. С этого момента фонд приступил к формированию собрания русского декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

На сегодняшний день оно насчитывает уже более 4 тыс. единиц хранения. Ежегодно его посещают около 500 тыс. человек.

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