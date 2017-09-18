Театр "Модерн" объявил следующий год годом Льва Толстого

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следующий год станет годом Льва Толстого в театре "Модерн" - тогда же будет отмечаться 190 лет со дня рождения писателя. Об этом в понедельник сообщил журналистам художественный руководитель театра Юрий Грымов на сборе труппы.

"Следующий календарный год мы объявляем годом Толстого. Мы ставим две пьесы - "Война и мир" и "Толстой и Столыпин". Также мы сделаем по Толстому еще один вечер", - сказал худрук. По его словам, труппа приступит к репетициям весной 2018 года.

Грымов отметил, что осенью театр выпустит три премьеры: 28 сентября состоится премьерный показ постановки по произведению Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", 28 октября - "Матрешки на округлости Земли", а на ноябрь намечен новый спектакль по Шекспиру "Юлий Цезарь. Игры престолов". Дата премьеры пока не разглашается.

По словам Грымова, спектакль "Юлий Цезарь" - это Шекспир в интерпретации. "В постановке будет очень много неожиданных вещей, которые напрямую связаны с сегодняшним днем, отношениями с властью. Самый важный для меня посыл в том, что главным героем выступает народ", - сказал он.

В этом году театральная труппа отправится на гастроли в Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток. Кроме того, в рамках перекрестного года России и Японии, ведутся переговоры о гастролях театра в Токио. "В Токио большой интерес, большое внимание (к российским постановкам - прим. ТАСС), но практически никто там не был", - поделился худрук.

Что касается детский спектаклей, Грымов сообщил о новой постановке "Ромео и Джульетта", в ней сыграют учащиеся детской театральной студии при театре, которая открылась в 2016 году. Также Грымов рассказал о переговорах по созданию детского спектакля по мотивам известного российского мультсериала "Маша и Медведь". "Мы ведем переговоры, это серьезная большая работа", - отметил худрук. Ожидается, что спектакль будет идти по всей России.