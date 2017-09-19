Церетели призвал к юбилею Российской академии художеств вернуть ей образовательные функции

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Возвращение образовательных функций Российской академии художеств (РАХ) было бы лучшим подарком к ее 260-летнему юбилею, который отмечается во вторник, заявил ТАСС президент старейшего художественного учреждения страны, народный художник СССР Зураб Церетели.
Из-за изменения законодательства в 2013 году от Академии художеств были отделены научно-исследовательские институты, художественные вузы и лицеи в Москве и Санкт-Петербурге.
"Для нас не было бы большего подарка на юбилей, чем возвращение образовательных функций РАХ. На протяжении нескольких лет мы просим государство услышать нас и внести поправки в существующий закон об академиях. Ведь область изобразительного искусства - это иная сфера, пространство, которое требует понимания и индивидуального подхода", - сказал Церетели.
Директор НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств Наталия Толстая назвала отделение от академии учебных заведений "трагедией для всей страны".
"Академия художеств - это сообщество, объединяющее сильных и заметных художников, которые всегда преподавали в этих институтах. К тому же, отойдя от академии, вузы утратили свою силу в образовании", - считает Толстая.
Императорская Академия художеств была создана в 1757 году. Первым ее президентом стал основатель Московского университета Иван Шувалов. Академия была ликвидирована в 1918 году и восстановлена в 1947-м как Академия художеств СССР. Ее правопреемницей является Российская академия художеств, которую с 1997 года возглавляет Зураб Церетели.