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Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice

Культура
19 сентября, 2:20 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Сергей Юматов

По словам бессменного лидера и основатель коллектива Михаила Турецкого, многие итальянцы, видя Россию с такой стороны, "порой задумываются об уместности санкций"

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ВЕНЕЦИЯ /Италия/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Венецианская публика встретила овациями российский "Хор Турецкого", представивший в театре La Fenice двухчасовое шоу, прошедшее под девизом "Из России с любовью". Концерт завершил первый день начавшейся в понедельник в Италии Недели Москвы.

Коллектив исполнил несколько десятков композиций в различных жанрах, от народной до классической музыки. Дирижировал и руководил концертом бессменный лидер и основатель хора Михаил Турецкий. К мужскому составу хора порой присоединялось женское трио из коллектива "Сопрано", а отдельное место в программе было уделено выступлению дочери Турецкого Эммануэль.

"Это первый для нас опыт концерта перед широкой итальянской публикой, которая не понимает ни российский менталитет, ни наш язык. И первый блин не оказался комом, - отметил в беседе с ТАСС Михаил Турецкий. - Мне сказали, что это первый случай, когда на русском артисте народ никуда не уходил".

Турецкий подчеркнул, что ему и его коллективу "не стыдно представлять здесь Москву и Россию", а также отметил, что многие итальянцы, видя Россию с такой стороны, "порой задумываются об уместности санкций". "Я получил заряд вдохновения сегодня, потому что с одной стороны это потрясающий зал, заполненный людьми, а с другой стороны, я лично всегда мечтал выйти на аудиторию, которая не понимает русский ", - отметил руководитель коллектива.

В свою очередь глава департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, возглавляющий в Италии российскую делегацию, заметил, что в рамках Недели Москвы было согласовано подписание всеобъемлющей программы сотрудничества между Венецией и российской столицей.

"Мы хотели бы сотрудничать с муниципалитетом Венеции в самых различных областях, - подчеркнул он в беседе с ТАСС. - Я думаю, что первые Дни Москвы, которые проходят здесь, это хороший старт для нашего взаимодействия во всех сферах - от экономики до спорта".

Мероприятия, приуроченные к Неделе Москвы в Италии пройдут также в Мерано, Больцано, Милане, а завершится она 22-23 сентября в Генуе.

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