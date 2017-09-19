Античные памятники Южной Сирии разграблены бандформированиями

БЕЙРУТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийские археологи в числе первых воспользовались соглашением о создании зоны деэскалации в южных районах страны, чтобы оценить ущерб, нанесенный войной античным памятникам. Как сообщил директор Управления древностей и музеев провинции Дераа Мухаммед Насрулла, группы ученых обследовали, в первую очередь, места раскопок, которые велись в Эль-Ашаари, Умм-Хауране, Аштаре, Джабии и Шехабе.

"Поступившая от них информация, увы, оказалась неутешительной, - отметил Насрулла. - Места, откуда в музеи попадали ценные артефакты, мозаики, статуи и барельефы, неоднократно подвергались разграблению". По его словам, подельники контрабандистов по-варварски обращались с культурными пластами и использовали для извлечения из земли реликвий экскаваторы и строительную технику. "Идет подсчет нанесенного урона, но уже можно сказать, что 80% объектов, где велись археологические раскопки, пострадали в результате этих преступных действий", - подчеркнул ученый.

Находящийся на перекрестке дорог и караванных путей южный регион Хауран, который тянется от окрестностей Дамаска к иорданской границе, исторически тяготел к области Десятиградия (Декаполис). Греко-римская цивилизация переплелась здесь с семитской культурой (набатейской, арамейской, иудейской). Большинство старинных зданий построено из базальтовых глыб, во множестве рассыпанных в каменистой пустыне.

Первые упоминания о Хауране относятся к XIV веку до н.э. В Дераа - административном центре провинции - были найдены древние жилища, остатки старинных бань и скульптуры из черного базальта. В 30 км от него находятся развалины Босры с хорошо сохранившимся до наших дней амфитеатром на 15 тысю мест. Это грандиозное сооружение, превращенное при крестоносцах в неприступную крепость со рвами, входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На сцене амфитеатра до войны проходил международный фольклорный фестиваль, в котором регулярно принимали участие творческие коллективы из России.

Построенная из черного базальта Босра стала столицей римской провинции Аравия после присоединения Набатейского царства во II веке к Римской империи. Город стал носить название Колония Нова Траяна, в честь тогдашнего императора. Имя другого римского правителя, уроженца Сирии Филиппа Аравийского (244-249), носила соседняя Шехба (древний Фелипополис), там находится семейное святилище императора и римские термы.

На юге Сирии появились одни из первых христианских церквей, как, например, храм Святого Георгия V века в Эзраа на полпути между Дамаском и Дераа. Примечательно, что этим городом так и не смогли овладеть вооруженные группировки. Оттуда началось победное наступление сирийской армии на юге страны.

Как рассказал Мухаммед Насрулла, сирийское правительство воспользовалось резолюцией 2347 Совета Безопасности ООН, касающейся расхищения террористами объектов культурного наследия, и направило в Интерпол сведения о похищенных артефактах. "Но это далеко не полный перечень", - отметил он. По словам ученого, взаимодействие с иорданскими властями позволило возвратить некоторые реликвии, но большинство похищенных ценностей еще только предстоит вернуть.

"В Южной Сирии до войны числилось по Управлению древностей и музеев 128 памятников национального значения, сейчас мы хотим добавить к ним еще 250 объектов, которые ранее не были зарегистрированы", - сообщил Насрулла.