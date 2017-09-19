Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Известный уличный художник Бэнкси вновь порадовал поклонников и, возможно, расстроил муниципальные службы британской столицы, нарисовав две новые работы на стенах подземного перехода неподалеку от центра искусств "Барбикан". Как сообщает газета The Guardian, свои работы мастер уличного искусства посвятил выставке Жан-Мишеля Баския, которая скоро откроется в помещениях центра.

"Новая крупная выставка Баския открывается в "Барбикане" - месте, где обычно очень любят стирать граффити со стен", - гласит подпись к фотографии одной из работ, которую опубликовал в своем Instagram Бэнкси. На граффити изображено колесо обозрения, к которому выстроилась очередь из людей, желающих купить билет. Вместо кабинок к ободу приделаны короны - символ, нередко появлявшийся на картинах Баския.

Вторая работа Бэнкси - явная пародия на одну из самых известных картин неоэкспрессиониста под названием "Мальчик и собака на пожаре". Здесь двое полицейских обыскивают и допрашивают человека, рядом с которым сидит собака. "Портрет Баския, которого радушно встречает столичная полиция - в (неофициальном) сотрудничестве с новой выставкой", - так Бэнкси описал свое второе творение. По предположению Гардиан, этим изображением Бэнкси хотел показать, как с художником афроамериканского происхождения обращались бы сегодня власти.

Американец Жан-Мишель Баския, которому посвящена выставка, - известный неоэкспрессионист, который изначально прославился своими граффити. Он умер в 1988 году от отравления наркотиками. Выставка, на которой будет представлено более 100 его работ наряду с редкими фотографиями, видеозаписями и архивными материалами, откроется в среду. Это первая в Великобритании крупная выставка, посвященная творчеству художника- неоэкспрессиониста.

Работы Бэнкси нередко имеют политический подтекст. Например, в мае этого года на фоне процесса выхода Великобритании из состава ЕС на фасаде здания в английском городе Дувр появилось изображение рабочего, который "сбивает" одну из звезд на флаге Евросоюза.