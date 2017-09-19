Большой театр начинает продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" только по паспортам

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает предварительную продажу билетов на новогодний блок показов балета "Щелкунчик" только по паспортам. Об этом ТАСС сообщил во вторник заместитель генерального директора ГАБТ Олег Мисковец.

"В связи с повышенным спросом предварительная продажа билетов на спектакль "Щелкунчик" 242-го сезона ГАБТ будет производиться только по паспортам в рамках специальной программы, которая вступает в силу 23 сентября", - заявил собеседник агентства, подчеркнув, что таким образом Большой театр продолжит борьбу с перекупщиками и предоставит возможность заинтересованным зрителям попасть на спектакли по билетам, приобретенным по номинальной стоимости.

Условия программы

Предварительная продажа билетов будет производиться только в кассах, расположенных в административном здании театра, а не через интернет и только по общегражданскому паспорту, а также по свидетельству о рождении ребенка, пояснил Мисковец.

"Продажа билетов на "Щелкунчик" будет разбита на три блока, - продолжил он. Так, с 23 сентября с 10:00 мск будет открыта продажа билетов на балет "Щелкунчик", который пойдет с 23 по 28 декабря. Стоимость билетов на дневные представления составит от 1000 до 10000 руб., на вечерние спектакли - от 1500 до 15000 руб.

Продажа билетов на второй блок показов "Щелкунчика" откроется 30 сентября, когда можно будет приобрести билеты на представления балета, которые пройдут с 29 по 31 декабря. "Стоимость билетов на 31 декабря будет самой высокой и составит соответственно на дневной спектакль - до 15000 руб., а на вечерний - 20000 руб. Это самые дорогие билеты в Большой театр", - подчеркнул замгендиректора ГАБТ.

Он проинформировал, что продажа билетов на третий блок показов "Щелкунчика", которые пройдут со 2 по 7 января 2018 года, начнется 7 октября.

Мисковец обратил внимание на то, что предварительная продажа билетов будет производиться по принципу: не более двух билетов в одни руки и только на один из спектаклей. Второй билет будет продаваться при наличии паспорта или свидетельства о рождении второго зрителя. "На момент покупки второго билета можно предъявить ксерокопию, но при посещении спектакля потребуется показать оригинал документа лица, вписанного в билет", - уточнил Мисковец.

Он также сообщил, что члены многодетных семей вправе в порядке общей очереди приобрести билеты для всех несовершеннолетних детей. При покупке билетов граждане данной категории обязаны предъявить кассиру удостоверение, подтверждающее их статус, и общегражданский паспорт одного из родителей, а также паспорта или свидетельства о рождении каждого зрителя. При этом для детей продаются билеты в пределах рекомендуемого возраста, в соответствии с которым они могут присутствовать на спектакле.

Билет специального образца

Замгендиректора ГАБТ отметил, что билеты новой программы будут распечатываться на бланках специального образца с указанием фамилии и данных паспорта (свидетельства о рождении) зрителя, которые в обязательном порядке будут проверяться при контроле прохода в театр.

"Билеты с исправлениями недействительны", - сказал Мисковец. Изменение данных в приобретенных билетах не производится. В случае невозможности посещения зрителем спектакля, ему необходимо лично подать заявление с указанием причины и предъявить оригинал паспорта в кассу театра.

"Все эти меры, которые пробует применить театр, пойдут на пользу зрителю", - считает замгендиректора ГАБТ.

"Кстати, сейчас по такому же принципу продаются билеты на чемпионат мира по футболу, продажа билетов производится по предварительной записи, при предъявлении паспорта болельщика", - заметил Мисковец, добавив, что в Большом театре давно введена адресная работа со зрителем.

На пользу зрителю

"Большой театр уже имеет опыт работы с целевой аудиторией", - продолжил Мисковец. Он напомнил, что еще в 2005 году была введена программа "Большой - студентам", в соответствии с которой билеты специального образца продаются по студенческим билетам. Их стоимость минимальна и составляет от 100 до 200 рублей.

Активно работает и программа "Большой - молодым". Ее запуск состоялся 10 ноября 2016 года. В этот день ГАБТ начал продажу билетов по льготным ценам для зрителей до 25 лет на имеющий огромный успех у публики балет "Укрощение строптивой", который был показан 12 апреля на Новой сцене.

Следующим спектаклем в рамках программы "Большой - молодым" стала опера "Евгений Онегин" в постановке известного режиссера Дмитрия Чернякова. Ее показ прошел 7 мая также на Новой сцене ГАБТ.

"В нынешнем сезоне в программе "Большой - молодым" значится уже три спектакля, - сообщил Мисковец. - Первым из них станет опера "Дон Карлос", показ которой состоится 16 ноября на Исторической сцене Большого театра. Затем, уже 10 января 2018 года, опера "Дон Паскуале" прозвучит для молодежной аудитории на Новой сцене ГАБТ. Там же 6 мая будет показан балет "Герой нашего времени".

"Сделать Большой театр доступнее для широкой публики - такова одна из основных задач руководства ГАБТ, которое применяет все возможные меры для достижения этой высокой цели", - заключил замгендиректора театра.