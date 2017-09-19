Миронов хочет посмотреть "Матильду" и удивлен критикой в адрес фильма тех, кто ее не видел

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия", лидер ее фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что обязательно посмотрит фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", и выразил удивление в связи с критикой в адрес фильма со стороны тех, кто не видел картину.

"Обязательно планирую посмотреть", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. "До тех пор, пока не посмотрю, [не буду комментировать], меня умиляют все: и депутаты, и не депутаты, которые с пиками наперевес воюют непонятно по поводу чего", - отметил он.

"Я убежден, фильм - это фильм, это художественный вымысел. Мы столько, простите, фильмов за последнее время просмотрели (это называется, лучше бы не смотрели), что когда спорят, не посмотрев, об очередном, меня это удивляет", - продолжил политик. В связи с этим он поддержал свою коллегу по фракции Елену Драпеко, которая ранее предложила ускорить проведение закрытого показа "Матильды" для депутатов. "Чем раньше депутаты посмотрят, тем лучше, мы должны определиться со своей нравственной, политической позицией", - считает Миронов.

"Я не считаю возможным дискутировать, поддерживать ту или иную сторону, но я на 100% уверен: если фильм появился, его нужно посмотреть, а дальше дать соответствующую оценку, каждый человек вправе это делать", - заключил глава партии.

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма