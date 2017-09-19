Несколько крупных кинотеатров Югры отказались от показа фильма "Матильда"

ТАСС, 19 сентября. Несколько крупных кинотеатров Сургута и Ханты-Мансийска отказались от показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". В учреждениях отметили, что соответствующее решение принималось руководством кинотеатров самостоятельно.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Ранее замглавы Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов сообщил, что нет законодательных оснований для запрета публичного показа и проката "Матильды", однако власти региона рекомендовали кинотеатрам "принять решение о прокате с учетом мнения жителей округа".

"Решение об отказе показывать "Матильду" принимали самостоятельно. <...> Отказались из-за неоднозначной реакции на этот фильм в обществе. В любом случае "Матильду" покажут по телевизору - это наиболее правильный вариант", - сказала ТАСС и. о. директора "Кинопроката" (Ханты-Мансийск) Ольга Кислова.

В сургутском кинотеатре "Галерея кино" также отказались от показа "Матильды". "Решение принимали самостоятельно. Мы больше акцентируем свое внимание на фестивальном кино. "Матильда" не совсем наш формат, поэтому мы отказались от ее проката", - пояснили ТАСС в кинотеатре.

Кинотеатр "Лангал" в Ханты-Мансийске пока не определился с прокатом фильма, поскольку его репертуар, по соглашению, зависит от "Премьерзала", который, как сообщалось ранее, отказался от показа картины.

В пресс-службе правительства соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) уточнили, что местные власти также не вводили никаких запретов на показ киноленты, однако два кинотеатра в Новом Уренгое уже приняли решение не показывать "Матильду".