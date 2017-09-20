Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве уже летом следующего года. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта Роман Сергеев.

На пресс-конференции создатели проекта представили макет памятника 1:2. Он будет представлять собой бронзовую литую фигуру Данилы Багрова, которого актер сыграл в фильмах "Брат" и "Брат-2". Перед скульптурой объемными буквами будет выложена фраза "Я думаю, что сила в правде".

"Мы планировали возвести памятник в этом году, но в силу определенных трудностей реализовать его в этом году не получится. Есть срок - лето 2018 года", - сказал Сергеев. Для реализации проекта "Брат Данила" организаторам потребуется 2,5 млн рублей.

"В июле 2016 стартовал сбор средств и 27 декабря в день 45-летия [Бодрова-младшего] он был завершен. На данный момент народными средствами собрано 450 тыс. рублей из необходимых 2,5 млн рублей", - отметил один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, участвующий в сборе средств.

Варианты размещения скульптуры обсуждаются создателями проекта с властями Москвы. Рассматриваются в том числе начало Покровского бульвара, площадь перед станицей метро Баррикадная, сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания.

Подробнее о проекте и сборе средств можно узнать на сайте Проекта bratdanila.ru

Трагическая смерть

Съемочная группа Сергея Бодрова - младшего погибла в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Во время съемок фильма "Связной" на участников экспедиции обрушился ледник Колка, который и стал причиной трагедии.

Сергей Бодров - младший получил признание благодаря картинам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2". Вся страна в конце 1990-х цитировала его мужественного и при этом непосредственного Данилу Багрова. Бодрова-младшего часто называют киногероем девяностых, при этом он не собирался быть актером, защитил диссертацию по живописи венецианского Возрождения, получил ученую степень кандидата наук.

Сергей работал и на телевидении - был соведущим возрожденной телепрограммы "Взгляд" и вел реалити-шоу "Последний герой". В качестве режиссера он снял фильм "Сестры". Всего на его счету одиннадцать актерских работ в таких картинах, как "Кавказский пленник", "Стрингер", "Восток-Запад", "Война", "Давай сделаем это по-быстрому", "Медвежий поцелуй".