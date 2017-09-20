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Более 300 картин Ван Гога впервые представят на мультимедийной выставке в Дагестане

Культура
20 сентября, 17:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, сентября. /ТАСС

Выставка откроется 23 сентября в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Ван Гог. Живые полотна" откроется в Дагестане 23 сентября. На выставке, которая продлится до начала ноября, будет представлено свыше 300 картин художника, сообщил ТАСС организатор выставки кинорежиссер Магомед Казиев.

"Ван Гог. Живые полотна" - это первая мультимедийная выставка в Дагестане по творчеству Винсента Ван Гога. Почти все творчество художника - более 300 произведений, будет представлено в "ожившем" формате. Открытие ее состоится 23 сентября в Махачкале. Это будет своего рода и подарком столице Дагестана, которая в эти дни отпразднует свое 160-летие", - сообщил Казиев.

По его словам, особенность выставки в том, что каждый желающий благодаря современным технологиям визуализации и объемному звуку "может погрузиться в творческий мир художника, попытаться понять его, при этом расположившись в удобных креслах". "Кроме того, здесь можно увидеть практически все произведения Ван Гога в отличие от обычного музея, где обычно представлено несколько картин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также планируется провести подобные выставки на другие темы. "Сейчас мы работаем над проектом "Ахульго. Ожившая история". В дальнейшем есть планы подобных проектов по истории Махачкалы, Дербента, потому что это универсальная площадка", - добавил кинорежиссер.

По его словам, в рамках проекта "Живые полотна" подобные выставки по творчеству Айвазовского, Дали, Рериха прошли и проводятся в более 30 городах России.

Магомед Казиев родился в Махачкале, вырос в Москве. Он является режиссером двух документальных фильмов "Шамиль в России" и "Шамиль. Последний путь", снятых по сценарию своего отца, российского писателя Шапи Казиева, а также трагикомедии "Кровь", которая была показана на 69-м Международном кинофестивале в Каннах.

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