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Пиотровский считает ситуацию с фильмом "Матильда" оскорблением и "абсолютным безумием"

Культура
20 сентября, 17:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС

По мнению генерального директора Эрмитажа, "государство должно прекращать это оскорбление"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" следует расценивать как оскорбление чувств деятелей искусства.

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"Это абсолютное безумие, которое надо лечить. Потому что это безумие оскорбляет лично меня, мои чувства потомственного дворянина и директора музея, который хранит память в частности о российской императорской семье", - сказал он в среду, отвечая на вопрос журналистов, как следует расценивать давление на деятелей искусства за их произведения.

По мнению Пиотровского, "государство должно прекращать это оскорбление".

Скандал вокруг фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

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Пиотровский, Михаил Борисович
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