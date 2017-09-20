Пиотровский считает ситуацию с фильмом "Матильда" оскорблением и "абсолютным безумием"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" следует расценивать как оскорбление чувств деятелей искусства.
"Это абсолютное безумие, которое надо лечить. Потому что это безумие оскорбляет лично меня, мои чувства потомственного дворянина и директора музея, который хранит память в частности о российской императорской семье", - сказал он в среду, отвечая на вопрос журналистов, как следует расценивать давление на деятелей искусства за их произведения.
По мнению Пиотровского, "государство должно прекращать это оскорбление".
Скандал вокруг фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.