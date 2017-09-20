Ульяновская область будет сотрудничать с государственным музеем "Исаакиевский собор"

ТАСС, 20 сентября. Ульяновская область будет реализовывать культурно-образовательные проекты совместно с государственным музеем-памятником "Исаакиевский собор". Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ключевым направлением совместной деятельности станет популяризация наследия уроженца Симбирской губернии [ныне Ульяновская область] народного художника Аркадия Пластова", - говорится в сообщении. Соглашение о сотрудничестве музей- памятник "Исаакиевский собор" заключил с Ульяновским областным художественным музеем.

"Музей-памятник "Исаакиевский собор" становится партнером Международной ассамблеи художников "Пластовская осень" и будет помогать нам популяризировать имя народного художника Аркадия Пластова.

Также заключенное соглашение позволит реализовать совместные выставочные и научно-методические проекты, осуществлять просветительскую деятельность, проводить конференции, семинары и иные мероприятия", - приводит пресс-служба слова министра искусства и культурной политики Ульяновской области Ольги Мезиной.

Как напомнили в пресс-службе, 2018 год в регионе объявлен губернатором области Сергеем Морозовым Годом умных технологий и креативных индустрий. Важнейшее место в программе мероприятий Года занимают события, посвященные 125-летию со дня рождения Аркадия Пластова.

Посвященные этой дате торжества пройдут в январе 2018 года. Состоится митинг у памятника художнику, пройдет общероссийская арт-акция "Через время, через расстояния…", в рамках которой 52 музея России и зарубежья представят зрителям произведения Пластова. Центральным событием юбилейного года станет проведение VIII Международной ассамблеи художников "Пластовская осень", которая включает пленэры, научно-практическую конференцию, открытие выставок.

Аркадий Пластов (1893-1972) - народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии и Государственной премии имени Репина. Его считают "певцом советского крестьянства". Он жил и работал в ульяновском селе Прислониха.