Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрмитаж в день столетия Октябрьской революции заведет часы, остановленные 100 лет назад

Культура
20 сентября, 19:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС

Механизм запустится 25 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа приняла решение завести исторические часы, которые были остановлены 100 лет назад в момент ареста Временного правительства в знак свершения революции. Механизм вновь будет запущен 25 октября, сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Меня спрашивали, не боюсь ли я, мы обсудили - мы не боимся. 25 октября мы заведем часы, которые стоят в Белой столовой - они остановлены на том времени, когда было арестовано Временное правительство. У нас в Эрмитаже все часы ходят, только эти - нет", - сказал Пиотровский в среду на пресс-конференции.

Стрелки каминных часов в Малой (Белой) столовой остановлены в 2 часа 10 минут, когда в ночь на 26 октября 1917 года в Зимнем дворце были арестованы министры Временного правительства.

Эти часы ни разу не заводились в советское время, традиция сохранялась и далее - уже на протяжении почти 100 лет они показывают одно и то же время. Всего в залах Эрмитажа около 50 старинных часов, большинство из которых исправны и регулярно заводятся.

К 100-летию Великой русской революции 1917 года Эрмитаж подготовил обширную программу мероприятий, которые объединяют тему отношений музея и власти и его связи с революционными событиями.

Музей уже организовал серию тематических "точечных" выставок, приуроченных к определенным революционным датам и местам. Программа включает также выставки в парадных залах Зимнего дворца, посвященные музейным зданиям и императорской резиденции в 1917 году.

В Аванзале будет развернута экспозиция, посвященная истории лазарета имени наследника - цесаревича Алексея. Лазарет открылся в Зимнем дворце во время Первой мировой войны в 1915 году и был закрыт сразу после Октябрьской революции. На выставке Эрмитаж покажет фотографии, документы и мемориальные вещи, в том числе медицинские инструменты, изготовленные знаменитой ювелирной фирмой "Фаберже".

В Николаевском зале пройдет выставка, посвященная событиям, которые привели к Февральской, Октябрьской революции и отречению от престола Николая II. Музей планирует также организовать выставку об истории штурма Зимнего, которого, как утверждают некоторые историки, не было как такового, и об отражении этого события в кинематографе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама