Эрмитаж в день столетия Октябрьской революции заведет часы, остановленные 100 лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Дирекция Государственного Эрмитажа приняла решение завести исторические часы, которые были остановлены 100 лет назад в момент ареста Временного правительства в знак свершения революции. Механизм вновь будет запущен 25 октября, сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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"Меня спрашивали, не боюсь ли я, мы обсудили - мы не боимся. 25 октября мы заведем часы, которые стоят в Белой столовой - они остановлены на том времени, когда было арестовано Временное правительство. У нас в Эрмитаже все часы ходят, только эти - нет", - сказал Пиотровский в среду на пресс-конференции.

Стрелки каминных часов в Малой (Белой) столовой остановлены в 2 часа 10 минут, когда в ночь на 26 октября 1917 года в Зимнем дворце были арестованы министры Временного правительства.

Эти часы ни разу не заводились в советское время, традиция сохранялась и далее - уже на протяжении почти 100 лет они показывают одно и то же время. Всего в залах Эрмитажа около 50 старинных часов, большинство из которых исправны и регулярно заводятся.

К 100-летию Великой русской революции 1917 года Эрмитаж подготовил обширную программу мероприятий, которые объединяют тему отношений музея и власти и его связи с революционными событиями.

Музей уже организовал серию тематических "точечных" выставок, приуроченных к определенным революционным датам и местам. Программа включает также выставки в парадных залах Зимнего дворца, посвященные музейным зданиям и императорской резиденции в 1917 году.

В Аванзале будет развернута экспозиция, посвященная истории лазарета имени наследника - цесаревича Алексея. Лазарет открылся в Зимнем дворце во время Первой мировой войны в 1915 году и был закрыт сразу после Октябрьской революции. На выставке Эрмитаж покажет фотографии, документы и мемориальные вещи, в том числе медицинские инструменты, изготовленные знаменитой ювелирной фирмой "Фаберже".

В Николаевском зале пройдет выставка, посвященная событиям, которые привели к Февральской, Октябрьской революции и отречению от престола Николая II. Музей планирует также организовать выставку об истории штурма Зимнего, которого, как утверждают некоторые историки, не было как такового, и об отражении этого события в кинематографе.