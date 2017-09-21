"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства

Картина "Олень" (2005 г.) художников А. Виноградова и В. Дубосарского © Сергей Фадеичев/ТАСС

Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне

Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне 19 сентября, 15:20

Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции

Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции 19 сентября, 16:17

Картина "Олень" (2005 г.) художников А. Виноградова и В. Дубосарского © Сергей Фадеичев/ТАСС

В столице началась 7-я Московская международная биеннале современного искусства.

В программу основного проекта "Заоблачные леса", площадкой которого выступила Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу, вошли 213 работ. В нем принимают участие 51 художник из 24 стран мира. Среди них: Мэтью Барни, Рохини Девашер, Илья Федотов-Федоров, Сиссель Толаас. В параллельную программу вошли 73 выставки 53 институций.

Куратор мероприятия - арт-директор музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

Официальное открытие биеннале состоялось 19 сентября, она продлится до 18 января 2018 года.