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"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства

Культура
21 сентября, 12:41 UTC+3

Мероприятие продлится до 18 января 2018 года

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Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э.Хандли
Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Картина "Олень" (2005 г.) художников А.Виноградова и В.Дубосарского
Картина "Олень" (2005 г.) художников А.Виноградова и В.Дубосарского
Картина "Олень" (2005 г.) художников А. Виноградова и В. Дубосарского
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Инсталляция "Рунические скульптуры (Лань)) (2011-2015 гг.) польской художницы Н.Базовски
Инсталляция "Рунические скульптуры (Лань)) (2011-2015 гг.) польской художницы Н.Базовски
Инсталляция "Рунические скульптуры (Лань))" (2011-2015 гг.) польской художницы Н. Базовски
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Коллаж "Революционная песня" (2016 г.) американского художника Э. Хандли
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Картина "Олень" (2005 г.) художников А. Виноградова и В. Дубосарского
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Инсталляция "Рунические скульптуры (Лань))" (2011-2015 гг.) польской художницы Н. Базовски
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В столице началась 7-я Московская международная биеннале современного искусства.

Интервью

Юко Хасегава

Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание

Перейти в раздел Интервью

В программу основного проекта "Заоблачные леса", площадкой которого выступила Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу, вошли 213 работ. В нем принимают участие 51 художник из 24 стран мира. Среди них: Мэтью Барни, Рохини Девашер, Илья Федотов-Федоров, Сиссель Толаас. В параллельную программу вошли 73 выставки 53 институций.

Куратор мероприятия - арт-директор музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

Официальное открытие биеннале состоялось 19 сентября, она продлится до 18 января 2018 года.

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