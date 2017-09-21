"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства

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В столице началась 7-я Московская международная биеннале современного искусства.
В программу основного проекта "Заоблачные леса", площадкой которого выступила Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу, вошли 213 работ. В нем принимают участие 51 художник из 24 стран мира. Среди них: Мэтью Барни, Рохини Девашер, Илья Федотов-Федоров, Сиссель Толаас. В параллельную программу вошли 73 выставки 53 институций.
Куратор мероприятия - арт-директор музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.
Официальное открытие биеннале состоялось 19 сентября, она продлится до 18 января 2018 года.