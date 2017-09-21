Медведев отметил традиции и современные направления Российской академии художеств

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Российской академии художеств (РАХ) с 260-летием со дня основания, отметив уникальные традиции и современные направления академии. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте кабмина.
"Все эти годы академия сохраняет уникальные традиции русской школы изобразительного искусства и вместе с тем развивает современные направления", - говорится в тексте поздравления.
Председатель правительства подчеркнул, что РАХ - это крупнейший центр отечественной художественной культуры, который объединяет выдающихся архитекторов и скульпторов, искусствоведов и художников.
По словам премьера, благодаря работникам РАХ открываются новые музеи и галереи, воссоздаются такие уникальные памятники истории и архитектуры, как Храм Христа Спасителя, Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь, Большой театр, мемориальный ансамбль на Поклонной горе. Также Медведев отметил, что ярким событием становятся выставки, которые проводятся в стране и за рубежом.
РАХ была основана в 1757 году как Императорская академия художеств. Михаил Ломоносов и Дени Дидро, Бартоломео Растрелли и Этьен Фальконе были ее почетными академиками. Выпускники академии - художники Федор Рокотов и Илья Репин, Василий Суриков и Карл Брюллов, скульптор Федот Шубин, архитекторы Василий Баженов и Константин Тон.